A Força Tática prendeu, na madrugada deste domingo (23), V.O.C., 36 anos, autônomo, após ele ser flagrado portando um revólver calibre 38 com quatro cartuchos — três intactos e um deflagrado. A ocorrência ocorreu em um posto de combustíveis na Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, no Jardim Nova Yorque, em Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pelo COPOM por volta das 3h18, após denúncias de que um homem armado circulava nas proximidades do estabelecimento. Um policial à paisana, que já acompanhava a movimentação, pediu apoio para a abordagem.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram V.O.C., que tentou se afastar ao perceber a aproximação. Ele acabou imobilizado por populares que estavam no posto e, na sequência, detido pela equipe. Durante a busca pessoal, foi localizado o revólver, descrito no BO como estando em “mau estado de conservação e sem numeração aparente”.
O suspeito apresentava sinais de alteração comportamental, possivelmente decorrentes do uso de drogas. À Polícia Civil, afirmou ser usuário de crack e disse ter consumido a substância horas antes.
Diante dos fatos, V.O.C. foi conduzido ao Plantão Policial e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 do Estatuto do Desarmamento). A arma foi apreendida e lacrada para perícia.
