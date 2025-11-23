A Força Tática prendeu, na madrugada deste domingo (23), V.O.C., 36 anos, autônomo, após ele ser flagrado portando um revólver calibre 38 com quatro cartuchos — três intactos e um deflagrado. A ocorrência ocorreu em um posto de combustíveis na Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, no Jardim Nova Yorque, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pelo COPOM por volta das 3h18, após denúncias de que um homem armado circulava nas proximidades do estabelecimento. Um policial à paisana, que já acompanhava a movimentação, pediu apoio para a abordagem.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram V.O.C., que tentou se afastar ao perceber a aproximação. Ele acabou imobilizado por populares que estavam no posto e, na sequência, detido pela equipe. Durante a busca pessoal, foi localizado o revólver, descrito no BO como estando em “mau estado de conservação e sem numeração aparente”.