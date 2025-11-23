A Polícia Militar capturou, na noite de sábado (22), um homem procurado pela Justiça pelo crime de incêndio — previsto no artigo 250 do Código Penal, que pune quem causa incêndio expondo a vida, a integridade física ou o patrimônio alheio a perigo. A ação ocorreu por volta das 22h34, na Rua Azul, no bairro Toselar, em Birigui.
A equipe da PM, composta pelo 1º sargento Souza, cabo Ilan e cabo Borela, foi acionada pelo COPOM após denúncia de que um indivíduo estaria no telhado da própria residência e que, segundo moradores, costumava portar faca.
No local, os policiais encontraram o portão aberto. O homem estava no quintal, aparentando agitação, e chamou a guarnição para entrar. Ele disse ter subido ao telhado após “ouvir vozes afirmando que iriam matar quem estivesse de boné branco”. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.
Durante a consulta dos dados, os policiais constataram que havia condenação vigente pelo crime de incêndio: 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. O homem foi informado sobre seus direitos e não ofereceu resistência, dispensando o uso de algemas. Ele declarou morar sozinho e não possuir contato telefônico de familiares.
O capturado foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi confirmada e o caso registrado no BOPC. Ele permanece à disposição da Justiça.
