Uma motociclista ficou ferida na noite de sábado (22) após a colisão entre duas motos na Rua José Paludetto, no bairro Simões, em Birigui. O acidente ocorreu por volta das 21h45, segundo registro da equipe policial e do boletim de ocorrência.

A vítima, que conduzia uma Honda CB600F Hornet, sofreu escoriações no ombro e no joelho direitos, além de dores nas costas. Ela foi socorrida pela ambulância municipal e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal (PSM), onde recebeu atendimento e foi liberada pela médica plantonista.

Segundo relato do esposo da motociclista, o outro condutor — que pilotava uma Honda CG 150 preta — fugiu imediatamente após a batida, sem prestar socorro. A vítima confirmou que o motociclista deixou o local logo após o impacto, impossibilitando sua identificação.