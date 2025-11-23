Os vereadores de Araçatuba retornam ao plenário nesta segunda-feira (24), às 19h, para a 39ª sessão ordinária do ano. A pauta é robusta, com oito itens em análise e votação, envolvendo políticas sociais, proteção a grupos vulneráveis e iniciativas ambientais.

Entre os destaques está o projeto apresentado pelo vereador Damião Brito (Rede), que propõe instituir no município o programa “Núcleos Cênicos Comunitários”, com o objetivo de promover as artes cênicas como instrumento de inclusão e desenvolvimento cultural.

A vereadora Sol do Autismo (PL) apresenta proposta que cria garantias específicas para crianças com deficiência e/ou transtornos do neurodesenvolvimento no ambiente escolar, fortalecendo a rede de proteção e o acompanhamento pedagógico.