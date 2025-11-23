Os vereadores de Araçatuba retornam ao plenário nesta segunda-feira (24), às 19h, para a 39ª sessão ordinária do ano. A pauta é robusta, com oito itens em análise e votação, envolvendo políticas sociais, proteção a grupos vulneráveis e iniciativas ambientais.
Entre os destaques está o projeto apresentado pelo vereador Damião Brito (Rede), que propõe instituir no município o programa “Núcleos Cênicos Comunitários”, com o objetivo de promover as artes cênicas como instrumento de inclusão e desenvolvimento cultural.
A vereadora Sol do Autismo (PL) apresenta proposta que cria garantias específicas para crianças com deficiência e/ou transtornos do neurodesenvolvimento no ambiente escolar, fortalecendo a rede de proteção e o acompanhamento pedagógico.
Também integra a pauta o projeto do vereador Dr. Luciano Perdigão (PSD), que cria um programa de fornecimento gratuito de pulseiras de identificação para idosos com Alzheimer. A medida visa facilitar a localização e a proteção de pessoas que possam apresentar episódios de desorientação ou fuga.
Outro item relevante é o projeto do vereador João Pedro Pugina (PL), que pretende criar o Cadastro Municipal de Pessoas Condenadas por Estupro, Violência contra a Mulher, Pedofilia e Crimes Sexuais. O parlamentar também apresenta proposta para denominar a Rua 4 do Conjunto Habitacional Luís Fernando de Arruda Ramos como José Imar Testi.
Meio ambiente e gestão pública
A pauta contempla ainda dois projetos voltados à agenda ambiental. O Executivo municipal encaminhou uma proposta para instituir o Fundo Municipal do Meio Ambiente (Fumdema), destinado a financiar ações e políticas de preservação, sustentabilidade e recuperação ambiental.
Já os vereadores Rodrigo Atayde (PRTB) e Luís Boatto (Solidariedade) assinam o projeto que estabelece um plano de erradicação e substituição da leucena, espécie exótica considerada invasora e prejudicial ao equilíbrio ambiental.
Em segunda discussão, será analisado o projeto de resolução da vereadora Edna Flor (Podemos), que altera o Regimento Interno da Câmara para permitir apenas a leitura dos requerimentos de voto de aplauso, eliminando a necessidade de votação.
Tribuna e transmissão
No Pequeno Expediente, farão uso da tribuna os vereadores Fernando Fabris (PL), Gilberto Batata Mantovani (PSD), Hideto Honda (PSD) e Ícaro Morales (Cidadania).
A sessão será transmitida ao vivo pela TV Câmara (Canal 6 da Net) e pelas redes sociais oficiais — YouTube e Facebook.
