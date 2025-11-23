A Polícia Militar deteve, na noite de sábado (22), M.J.S., 47 anos, após um roubo cometido com extrema violência no bairro Novo Umuarama, em Araçatuba. O ataque ocorreu por volta das 18h, na Rua Valparaíso, quando a vítima foi surpreendida, agredida e teve seus pertences levados.
Segundo o boletim de ocorrência, os cabos Freitas e Gleyson receberam informações de que o autor — conhecido como “Marcinho” e reincidente em fatos policiais — havia derrubado um transeunte ao solo, imobilizado-o ao pressionar o joelho contra seu peito e subtraído um celular e R$ 180.
Durante patrulhamento, a equipe encontrou o suspeito na Travessa União. Na abordagem, foram localizados R$ 20 em espécie. Ao ser questionado sobre o celular roubado, ele levou os policiais até uma casa de madeira onde dorme e entregou um aparelho Motorola preto.
Pouco depois, a vítima, identificada pelas iniciais J.A., compareceu ao local e reconheceu imediatamente o autor como responsável pelo ataque. Segundo o morador, o homem costuma circular pela vizinhança e já teria praticado outros furtos. Porém, o celular apreendido não foi reconhecido como o que havia sido levado no roubo.
Questionado novamente, o suspeito afirmou não possuir outro telefone. Ele recebeu voz de prisão por roubo, mas resistiu, exigindo uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo. Só então foi possível colocá-lo no compartimento de presos da viatura e conduzi-lo à Central de Polícia Judiciária (CPJ).
O delegado plantonista, Dr. José Vitor, ratificou a prisão. O aparelho entregue foi apreendido para análise, já que não foi possível acessar o IMEI.
O detido permanece à disposição da Justiça.
