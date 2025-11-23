O Castramóvel de Andradina começará a operar no dia 24 de novembro, dando início à primeira etapa de castrações de gatos no Assentamento Arizona. A unidade móvel percorrerá, inicialmente, todos os assentamentos e áreas rurais e, em seguida, avançará para os bairros urbanos, com a meta de atender toda a população do município.

O equipamento, que chegou a Andradina em agosto de 2019, ainda não havia sido utilizado. O início das atividades foi confirmado pelo vice-prefeito Lucas Lopes e pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Fabrício Mazotti.

O mapeamento dos animais está sendo realizado em parceria com a Secretaria de Saúde, por meio das agentes comunitárias que atuam em cada região. Após essa etapa, os tutores serão contatados para receber orientações e a data agendada para levar os animais às Unidades Básicas de Saúde onde o Castramóvel estará instalado.