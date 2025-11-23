O Castramóvel de Andradina começará a operar no dia 24 de novembro, dando início à primeira etapa de castrações de gatos no Assentamento Arizona. A unidade móvel percorrerá, inicialmente, todos os assentamentos e áreas rurais e, em seguida, avançará para os bairros urbanos, com a meta de atender toda a população do município.
O equipamento, que chegou a Andradina em agosto de 2019, ainda não havia sido utilizado. O início das atividades foi confirmado pelo vice-prefeito Lucas Lopes e pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Fabrício Mazotti.
O mapeamento dos animais está sendo realizado em parceria com a Secretaria de Saúde, por meio das agentes comunitárias que atuam em cada região. Após essa etapa, os tutores serão contatados para receber orientações e a data agendada para levar os animais às Unidades Básicas de Saúde onde o Castramóvel estará instalado.
Para Lucas Lopes, a ativação da unidade representa um avanço importante, pois permitirá ampliar o acesso à castração e à microchipagem de forma gratuita, fortalecendo as políticas públicas de bem-estar animal.
Mazotti explicou que, neste primeiro ciclo, os procedimentos serão destinados exclusivamente a gatos, machos e fêmeas. Após o levantamento, o departamento entrará em contato com os tutores para repassar todas as orientações.
A castração é considerada medida essencial para o controle populacional, reduzindo o abandono e contribuindo para a saúde dos animais, com diminuição de doenças e melhora comportamental. Já a microchipagem garante identificação permanente, auxilia na localização em caso de perda e reforça a guarda responsável.
Com a operação do Castramóvel, a administração municipal busca ampliar as políticas de bem-estar animal, fortalecer ações de saúde pública e melhorar a organização urbana.
