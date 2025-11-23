Uma moradora do bairro Alvorada, em Araçatuba, identificada pelas iniciais C.A.S., de 36 anos, registrou um boletim de ocorrência após perder R$ 200 ao realizar, por engano, uma transferência via Pix na manhã de sexta-feira (21). O caso levantou suspeitas sobre o comportamento do destinatário, descrito como estrangeiro e residente em Presidente Prudente.

Conforme o boletim, C.A.S. tentava transferir o valor entre duas contas de sua própria titularidade quando digitou um número incorreto e enviou o dinheiro a um desconhecido. Ao notar o erro, tentou contato por telefone com o receptor, mas não obteve resposta. Depois, enviou uma mensagem pelo WhatsApp, que foi visualizada; logo em seguida, porém, o indivíduo a bloqueou.

A vítima relatou ainda que não é a primeira vez que alguém da família enfrenta situação semelhante com o mesmo destinatário. Sua irmã, em ocasião anterior, também teria enviado uma transferência equivocada ao mesmo homem e, após cobrança e registro de ocorrência, conseguiu reaver o valor.