Uma mulher de 62 anos, identificada pelas iniciais M.R.A., procurou a polícia na última sexta-feira (21) para registrar um boletim de ocorrência contra o próprio filho, R.R.S., de 28 anos, em Araçatuba. Segundo relatou, desde o dia 1º de novembro ela enfrenta dificuldades para reaver o aparelho celular que havia emprestado ao rapaz.

A vítima contou que o filho pediu o telefone emprestado, mas após utilizá-lo passou a se recusar a devolver o aparelho. Desde então, ela afirmou ter ido várias vezes à residência onde ele mora com o pai, no bairro Umuarama, na tentativa de falar com o jovem. Em todas as idas, segundo relatou, o pai dizia que ele não estava em casa.

Sem conseguir recuperar o celular e diante da continuidade do problema, a mãe decidiu registrar o caso na Polícia Civil, que deve adotar as medidas cabíveis para apurar a situação.