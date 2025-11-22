Durante a Operação Impacto, realizada na manhã deste sábado (22), uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário apreendeu um adolescente de 16 anos transportando diferentes tipos de drogas no interior de um ônibus que trafegava pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba, na altura do km 527,4.

A ação reforça o monitoramento estratégico das estradas estaduais e o enfrentamento ao tráfico na região, segundo os policiais. A corporação informou que o veículo foi abordado para fiscalização de rotina, dentro da circunscrição do 1° Pelotão da 4ª Companhia do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária.

Durante a vistoria, o jovem que ocupava a poltrona 38 — natural do Tocantins — apresentou nervosismo diante da presença da equipe. A atitude chamou a atenção dos policiais, que decidiram verificar sua bagagem.