Um gesto rápido, discreto e silencioso — que pode ser feito com apenas uma mão — tem se consolidado como uma das principais ferramentas de proteção para mulheres em situação de risco em Araçatuba e toda a região. É o sinal universal de socorro, que consiste em dobrar o polegar sobre a palma da mão e fechar os demais dedos por cima. O movimento, reconhecido mundialmente, integra o Protocolo Não se Cale, iniciativa do Governo de São Paulo que transforma bares, restaurantes, academias e outros espaços de convivência em pontos seguros para vítimas de assédio e violência.

A ação ganhou novo impulso nesta quinta-feira (20) com o início do movimento “SP Por Todas: 21 Dias por Elas”, que leva serviços, orientações e ações educativas a todos os municípios paulistas durante três semanas. A mobilização acompanha o calendário dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, promovido pela ONU Mulheres, celebrado no Brasil entre o Dia da Consciência Negra (20/11) e o Dia Internacional dos Direitos Humanos (10/12).

O gesto da mão permite que uma mulher peça ajuda sem chamar a atenção do agressor. Ao identificá-lo — inspirado na campanha internacional #SignalForHelp — funcionários de estabelecimentos cadastrados e treinados devem agir de imediato, garantindo atendimento seguro e evitando expor a vítima.

Como funciona o gesto de socorro