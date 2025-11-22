Um gesto rápido, discreto e silencioso — que pode ser feito com apenas uma mão — tem se consolidado como uma das principais ferramentas de proteção para mulheres em situação de risco em Araçatuba e toda a região. É o sinal universal de socorro, que consiste em dobrar o polegar sobre a palma da mão e fechar os demais dedos por cima. O movimento, reconhecido mundialmente, integra o Protocolo Não se Cale, iniciativa do Governo de São Paulo que transforma bares, restaurantes, academias e outros espaços de convivência em pontos seguros para vítimas de assédio e violência.
A ação ganhou novo impulso nesta quinta-feira (20) com o início do movimento “SP Por Todas: 21 Dias por Elas”, que leva serviços, orientações e ações educativas a todos os municípios paulistas durante três semanas. A mobilização acompanha o calendário dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, promovido pela ONU Mulheres, celebrado no Brasil entre o Dia da Consciência Negra (20/11) e o Dia Internacional dos Direitos Humanos (10/12).
O gesto da mão permite que uma mulher peça ajuda sem chamar a atenção do agressor. Ao identificá-lo — inspirado na campanha internacional #SignalForHelp — funcionários de estabelecimentos cadastrados e treinados devem agir de imediato, garantindo atendimento seguro e evitando expor a vítima.
Como funciona o gesto de socorro
- Palma da mão voltada para fora;
- Polegar dobrado para dentro;
- Demais dedos fechados sobre o polegar.
O curso de capacitação do Protocolo Não se Cale é gratuito, online e possui 15 horas de duração, realizado em parceria com o Procon-SP e a Univesp. O conteúdo ensina a identificar comportamentos suspeitos, acolher vítimas e preservar provas — como imagens de câmeras de segurança. As inscrições estão disponíveis nos portais da Secretaria da Mulher e do Procon-SP.
Até o momento, mais de 127 mil profissionais se inscreveram no curso e 83 mil já concluíram a formação, fortalecendo a rede de proteção que abrange Araçatuba, Birigui, Penápolis e outros municípios da região. Desde a criação do protocolo, em 2023, o Procon-SP já orientou quase 5 mil estabelecimentos em 290 cidades sobre a importância de treinar equipes e manter cartazes informativos visíveis.
O atendimento padronizado evita improvisos: ao identificar o pedido de ajuda, o funcionário deve afastar a vítima do agressor e levá-la a um local seguro até a chegada da Polícia Militar ou do socorro. Em muitos casos, o apoio também inclui acompanhar a mulher até o transporte ou outro ponto seguro.
Em 2025, a iniciativa ultrapassou o setor de bares e restaurantes. Uma parceria com o Conselho Regional de Educação Física (CREF) levou a capacitação às academias, onde o contato físico pode favorecer situações de importunação.
A expansão da campanha reforça a importância do gesto silencioso e mostra que Araçatuba e região avançam na construção de uma rede de proteção cada vez mais preparada, presente e acessível para todas as mulheres.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.