A madrugada desta sexta-feira (21) começou com uma ação rápida da Polícia Militar que resultou na prisão de um homem suspeito de roubo e porte de drogas no bairro Santana, em Birigui. O caso ocorreu por volta de 0h45 na Rua Francisco Zambotti, e a abordagem foi feita minutos depois na Rua Prof. Oduvaldo Dossi.
A ocorrência foi atendida pela equipe da Rádio Patrulha “Equipe D”, composta por Cb PM Lorenceti, Cb PM Pompéia, Sd PM 2ª Cl Antunis e Sd PM 2º Cl Fumis, que iniciaram o atendimento e realizaram a abordagem do suspeito. Outras equipes da Polícia Militar prestaram apoio durante a ação.
A vítima, uma mulher, relatou que foi abordada por um homem que simulava estar armado. Ele usava blusa escura com capuz e fugiu em uma motocicleta Honda Biz de cor escura, levando documentos, cartões, um celular Samsung A11 e R$ 100.
Enquanto os policiais levantavam as informações, uma motocicleta passou pela via, e a vítima reconheceu imediatamente o condutor pelas características. A equipe seguiu o veículo e efetuou a abordagem na Rua Oduvaldo Dossi.
Durante a busca pessoal, foram encontrados:
- uma porção de maconha;
- oito eppendorfs contendo cocaína;
- R$ 54 em dinheiro.
O suspeito confessou ter adquirido drogas minutos antes no bairro Vila Bandeirantes. A vítima, ao visualizar a foto dele no celular dos policiais, confirmou sem hesitação que era o autor do roubo. Ele foi conduzido ao Plantão Policial junto com os objetos apreendidos e a motocicleta. A autoridade policial ratificou a prisão. O uso de algemas foi necessário devido ao comportamento agitado e ao risco de fuga.
