A madrugada desta sexta-feira (21) começou com uma ação rápida da Polícia Militar que resultou na prisão de um homem suspeito de roubo e porte de drogas no bairro Santana, em Birigui. O caso ocorreu por volta de 0h45 na Rua Francisco Zambotti, e a abordagem foi feita minutos depois na Rua Prof. Oduvaldo Dossi.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Rádio Patrulha “Equipe D”, composta por Cb PM Lorenceti, Cb PM Pompéia, Sd PM 2ª Cl Antunis e Sd PM 2º Cl Fumis, que iniciaram o atendimento e realizaram a abordagem do suspeito. Outras equipes da Polícia Militar prestaram apoio durante a ação.

A vítima, uma mulher, relatou que foi abordada por um homem que simulava estar armado. Ele usava blusa escura com capuz e fugiu em uma motocicleta Honda Biz de cor escura, levando documentos, cartões, um celular Samsung A11 e R$ 100.