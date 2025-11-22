22 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BIRIGUI

Suspeito de roubo é capturado com drogas após perseguição

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Suspeito é preso após vítima reconhecê-lo instantes depois do crime
Suspeito é preso após vítima reconhecê-lo instantes depois do crime

A madrugada desta sexta-feira (21) começou com uma ação rápida da Polícia Militar que resultou na prisão de um homem suspeito de roubo e porte de drogas no bairro Santana, em Birigui. O caso ocorreu por volta de 0h45 na Rua Francisco Zambotti, e a abordagem foi feita minutos depois na Rua Prof. Oduvaldo Dossi.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Rádio Patrulha “Equipe D”, composta por Cb PM Lorenceti, Cb PM Pompéia, Sd PM 2ª Cl Antunis e Sd PM 2º Cl Fumis, que iniciaram o atendimento e realizaram a abordagem do suspeito. Outras equipes da Polícia Militar prestaram apoio durante a ação.

A vítima, uma mulher, relatou que foi abordada por um homem que simulava estar armado. Ele usava blusa escura com capuz e fugiu em uma motocicleta Honda Biz de cor escura, levando documentos, cartões, um celular Samsung A11 e R$ 100.

Enquanto os policiais levantavam as informações, uma motocicleta passou pela via, e a vítima reconheceu imediatamente o condutor pelas características. A equipe seguiu o veículo e efetuou a abordagem na Rua Oduvaldo Dossi.

Durante a busca pessoal, foram encontrados:

  • uma porção de maconha;
  • oito eppendorfs contendo cocaína;
  • R$ 54 em dinheiro.

O suspeito confessou ter adquirido drogas minutos antes no bairro Vila Bandeirantes. A vítima, ao visualizar a foto dele no celular dos policiais, confirmou sem hesitação que era o autor do roubo. Ele foi conduzido ao Plantão Policial junto com os objetos apreendidos e a motocicleta. A autoridade policial ratificou a prisão. O uso de algemas foi necessário devido ao comportamento agitado e ao risco de fuga.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários