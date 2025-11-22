Um acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (21) mobilizou equipes de socorro na Avenida São Francisco, no cruzamento com a Rua Lídia Helena Fransen Stur, em Birigui. A ocorrência envolveu um VW Gol e uma bicicleta elétrica.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o ciclista — homem — seguia pela via quando não respeitou a sinalização de parada obrigatória.
Ao avançar o cruzamento, acabou colidindo com o Gol conduzido por uma motorista.
Com o impacto, o ciclista sofreu uma lesão na perna e precisou ser socorrido. Ele foi atendido, medicado e posteriormente liberado. A condutora do carro não se feriu.
A Polícia Militar constatou que tanto a documentação do veículo e da condutora estava regularizada.
