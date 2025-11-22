22 de novembro de 2025
BIRIGUI

Ciclista ignora parada e sofre ferimento em colisão com Gol

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ciclista fere a perna após ignorar parada obrigatória e bater em carro
Ciclista fere a perna após ignorar parada obrigatória e bater em carro

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (21) mobilizou equipes de socorro na Avenida São Francisco, no cruzamento com a Rua Lídia Helena Fransen Stur, em Birigui. A ocorrência envolveu um VW Gol e uma bicicleta elétrica.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o ciclista — homem — seguia pela via quando não respeitou a sinalização de parada obrigatória.

Ao avançar o cruzamento, acabou colidindo com o Gol conduzido por uma motorista.
Com o impacto, o ciclista sofreu uma lesão na perna e precisou ser socorrido. Ele foi atendido, medicado e posteriormente liberado. A condutora do carro não se feriu.

A Polícia Militar constatou que tanto a documentação do veículo e da condutora estava regularizada.

