Um acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (21) mobilizou equipes de socorro na Avenida São Francisco, no cruzamento com a Rua Lídia Helena Fransen Stur, em Birigui. A ocorrência envolveu um VW Gol e uma bicicleta elétrica.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o ciclista — homem — seguia pela via quando não respeitou a sinalização de parada obrigatória.

Ao avançar o cruzamento, acabou colidindo com o Gol conduzido por uma motorista.

Com o impacto, o ciclista sofreu uma lesão na perna e precisou ser socorrido. Ele foi atendido, medicado e posteriormente liberado. A condutora do carro não se feriu.