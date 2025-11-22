A tarde desta sexta-feira (21) terminou de forma devastadora para Glicério e toda a região. O ex-vereador Geovane Pereira Carlos, de 44 anos, morreu após um grave acidente na rodovia MS-320, já na entrada de Inocência (MS).

As informações iniciais apontam que o carro dirigido por Geovane colidiu frontalmente com um caminhão por razões que ainda serão esclarecidas. A força da batida deixou o ex-parlamentar preso às ferragens, impossibilitando uma remoção rápida.

A página Três Lagoas Mil Grau relatou que Geovane chegou a ser atendido pelas equipes de socorro, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo no próprio local do acidente.