A tarde desta sexta-feira (21) terminou de forma devastadora para Glicério e toda a região. O ex-vereador Geovane Pereira Carlos, de 44 anos, morreu após um grave acidente na rodovia MS-320, já na entrada de Inocência (MS).
As informações iniciais apontam que o carro dirigido por Geovane colidiu frontalmente com um caminhão por razões que ainda serão esclarecidas. A força da batida deixou o ex-parlamentar preso às ferragens, impossibilitando uma remoção rápida.
A página Três Lagoas Mil Grau relatou que Geovane chegou a ser atendido pelas equipes de socorro, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo no próprio local do acidente.
Geovane teve atuação expressiva na política de Glicério. Cumpriu dois mandatos como vereador, de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020, e assumiu a presidência da Câmara Municipal em 2016. Sua morte abalou profundamente amigos, familiares e moradores que o conheciam pela trajetória pública e pelas relações construídas ao longo dos anos.
O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.
