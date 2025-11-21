Uma operação da Rocam IV resultou, nesta sexta-feira (21), na detenção de N. B. S., suspeita de conduzir um Honda HR-V furtado e com sinais identificadores adulterados. A abordagem ocorreu no cruzamento da Avenida Cândido Sábione com a Manoel Segundo Celice, no Jardim do Trevo, em Birigui, após os policiais notarem o veículo acima da velocidade permitida.
Durante o patrulhamento, os motociclistas da Rocam visualizaram o SUV azul com placas de Brasília e decidiram realizar a abordagem. Dentro do carro, encontraram uma placa Mercosul FFO-8D01 — pertencente a um reboque de Birigui — posicionada entre os bancos dianteiros. A condutora não soube informar sua origem nem justificar o motivo de estar com ela.
Na vistoria técnica minuciosa, a equipe constatou divergências entre o chassi gravado nos vidros, a numeração do assoalho e as etiquetas do veículo. A conferência do chassi verdadeiro revelou que o automóvel era, na realidade, um HR-V azul de placas GHP-4I26, com queixa de furto registrada em São Paulo em 10 de julho deste ano.
Questionada, N. B. S. afirmou que o veículo pertenceria ao marido, mas não conseguiu explicar a procedência nem justificar as placas extras encontradas. Ela também não possuía habilitação.
A ocorrência recebeu apoio do Comando DEJEM e da viatura I-02428. Na Delegacia Sede, o delegado Nilton Marinho registrou boletim por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, confirmando a prisão da indiciada, que ficou à disposição da Justiça. Ela foi assistida pela advogada I. Z., enquanto o veículo passou por perícia.
Foram apreendidos o Honda HR-V com queixa de furto e três placas Mercosul — duas PHD-5A28 e uma FFO-8D01.
