Uma operação da Rocam IV resultou, nesta sexta-feira (21), na detenção de N. B. S., suspeita de conduzir um Honda HR-V furtado e com sinais identificadores adulterados. A abordagem ocorreu no cruzamento da Avenida Cândido Sábione com a Manoel Segundo Celice, no Jardim do Trevo, em Birigui, após os policiais notarem o veículo acima da velocidade permitida.

Durante o patrulhamento, os motociclistas da Rocam visualizaram o SUV azul com placas de Brasília e decidiram realizar a abordagem. Dentro do carro, encontraram uma placa Mercosul FFO-8D01 — pertencente a um reboque de Birigui — posicionada entre os bancos dianteiros. A condutora não soube informar sua origem nem justificar o motivo de estar com ela.

Na vistoria técnica minuciosa, a equipe constatou divergências entre o chassi gravado nos vidros, a numeração do assoalho e as etiquetas do veículo. A conferência do chassi verdadeiro revelou que o automóvel era, na realidade, um HR-V azul de placas GHP-4I26, com queixa de furto registrada em São Paulo em 10 de julho deste ano.