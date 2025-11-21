Uma ocorrência de desentendimento entre trabalhadores de uma obra no Portal da Pérola II, em Birigui, levou a Polícia Militar a agir rapidamente nesta sexta-feira (21). O chamado inicial informava que funcionários estariam ateando fogo em paletes de madeira no canteiro de obras — situação confirmada pela equipe ao chegar ao endereço. As chamas consumiam materiais e ameaçavam equipamentos próximos.

A primeira viatura, composta pelo Cb Aragão e Sd André Luis, encontrou o fogo ativo e alguns trabalhadores nas imediações. Entre eles estava o indiciado, que afirmou estar há meses sem receber salário. Mesmo após receber orientação para interromper a ação, ele lançou mais um palete no fogo e declarou que manteria o incêndio como forma de protesto. Diante da recusa em obedecer e do risco representado pela expansão das chamas, foi necessário contê-lo e algemá-lo.

O segurança da obra relatou que já havia sido alertado sobre a possibilidade de incêndio caso os salários atrasados não fossem pagos. Segundo ele, o foco começou com papelões e depois foi alimentado por paletes. Temendo que o fogo atingisse maquinários, acionou imediatamente o 190.