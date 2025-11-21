Uma ocorrência de desentendimento entre trabalhadores de uma obra no Portal da Pérola II, em Birigui, levou a Polícia Militar a agir rapidamente nesta sexta-feira (21). O chamado inicial informava que funcionários estariam ateando fogo em paletes de madeira no canteiro de obras — situação confirmada pela equipe ao chegar ao endereço. As chamas consumiam materiais e ameaçavam equipamentos próximos.
A primeira viatura, composta pelo Cb Aragão e Sd André Luis, encontrou o fogo ativo e alguns trabalhadores nas imediações. Entre eles estava o indiciado, que afirmou estar há meses sem receber salário. Mesmo após receber orientação para interromper a ação, ele lançou mais um palete no fogo e declarou que manteria o incêndio como forma de protesto. Diante da recusa em obedecer e do risco representado pela expansão das chamas, foi necessário contê-lo e algemá-lo.
O segurança da obra relatou que já havia sido alertado sobre a possibilidade de incêndio caso os salários atrasados não fossem pagos. Segundo ele, o foco começou com papelões e depois foi alimentado por paletes. Temendo que o fogo atingisse maquinários, acionou imediatamente o 190.
O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e constatou a destruição de paletes, canos de plástico e sacos de cimento.
Também estiveram no local o 1º Ten Kusonoki e o 1º Ten Patrício, além da equipe do CGP-4 — 1º Sgt Souza, Cb Ilan e Cb Borela — que prestaram apoio à ocorrência. Um advogado e um representante sindical informaram que a situação envolvia seis funcionários e já estava em tratativas no Ministério do Trabalho.
O indiciado foi levado ao Plantão Policial, teve os direitos informados e permaneceu detido após o registro do boletim de ocorrência por Incêndio e Dano.
Captura de procurado durante a mesma ação
Enquanto parte das equipes atuava no incêndio, o 1º Sgt Souza, Cb Ilan e Cb Borela realizavam a qualificação dos demais trabalhadores presentes. Durante a verificação, o sistema Muralha apontou que um dos homens possuía mandado de prisão cível em aberto.
O mandado, referente ao processo nº 0000647-47.2019.8.10.0075, havia sido expedido pela Vara Única de Bequimão (TJMA), com prazo de 60 dias. Informado da ordem judicial, o procurado acompanhou a equipe sem resistência, dispensando o uso de algemas.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado confirmou a condição de procurado e registrou o caso como Captura de Procurado. O detido permaneceu à disposição da Justiça.
