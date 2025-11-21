Os cabos Freitas e Gleyson, da Polícia Militar, desmontaram nesta sexta-feira (21) um ponto de venda de drogas no bairro Água Branca, em Araçatuba, durante uma ação rápida e estratégica que resultou na prisão de dois jovens — M. R. (20) e W. V. A. (19) — além da apreensão do adolescente I. S. O. (17). O imóvel, localizado na Rua Natalino Penna, já era conhecido pelos agentes pela intensa movimentação ligada ao tráfico.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais flagraram um motociclista aparentemente realizando a compra de drogas pelo portão fechado da residência. Diante da suspeita, acessaram um terreno vizinho e visualizaram o adolescente I. no quintal, segurando uma bolsa preta. Ao notar a presença da equipe, ele gritou alertando os outros dois: um que estava sobre um pé de manga e outro agachado próximo à árvore.

Segundo os cabos, o jovem no alto da árvore tentou fugir, enquanto o que estava abaixo arremessou um embrulho preto para o quintal vizinho. Na sequência, os três foram detidos.