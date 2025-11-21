Os cabos Freitas e Gleyson, da Polícia Militar, desmontaram nesta sexta-feira (21) um ponto de venda de drogas no bairro Água Branca, em Araçatuba, durante uma ação rápida e estratégica que resultou na prisão de dois jovens — M. R. (20) e W. V. A. (19) — além da apreensão do adolescente I. S. O. (17). O imóvel, localizado na Rua Natalino Penna, já era conhecido pelos agentes pela intensa movimentação ligada ao tráfico.
Durante patrulhamento preventivo, os policiais flagraram um motociclista aparentemente realizando a compra de drogas pelo portão fechado da residência. Diante da suspeita, acessaram um terreno vizinho e visualizaram o adolescente I. no quintal, segurando uma bolsa preta. Ao notar a presença da equipe, ele gritou alertando os outros dois: um que estava sobre um pé de manga e outro agachado próximo à árvore.
Segundo os cabos, o jovem no alto da árvore tentou fugir, enquanto o que estava abaixo arremessou um embrulho preto para o quintal vizinho. Na sequência, os três foram detidos.
No terreno ao lado, os PMs localizaram o pacote: uma meia preta contendo 57 eppendorfs de cocaína. Dentro da residência, encontraram a bolsa preta que I. tentou esconder, com R$ 50 em notas trocadas e uma balança digital. Também foi apreendida uma porção de haxixe, assumida pelo menor, além de uma porção de maconha, que M. declarou ser sua — assim como a cocaína lançada sobre o muro.
As investigações indicaram ainda que W., posicionado sobre o pé de manga, mantinha contato com compradores e atuava como “vigia” do local, responsável por alertar sobre a aproximação policial — tarefa frustrada pela abordagem estratégica da equipe.
Ao todo, foram apreendidos R$ 100, três celulares — um Motorola rosa, um Xiaomi Redmi preto e um iPhone preto — além de todo o material característico da atividade de tráfico.
Os cabos Freitas e Gleyson deram voz de prisão ao trio e os conduziram à CPJ. O delegado plantonista, Dr. Guilherme Melchior, ratificou a prisão de M. e W. e manteve o adolescente I. apreendido. A mãe do menor compareceu acompanhada de um advogado que assumiu sua defesa.
