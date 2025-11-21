O Bandeirante Esporte Clube abriu oficialmente, nesta semana, a preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2026. A primeira reunião técnica, considerada a apresentação oficial da temporada, reuniu 17 jogadores, além da comissão técnica, do treinador Luiz Carlos Martins e do goleiro Jailson, um dos líderes do grupo.

Ex-Palmeiras e multicampeão ao longo da carreira, Jailson representa um dos principais reforços do clube para a competição. Sua chegada é vista internamente como um ganho de experiência e liderança, especialmente para um elenco que mescla nomes contratados e atletas das categorias de base. Entre os jovens apresentados, ganhou destaque o retorno de Breninho, tratado como “joia” do clube.

A direção confirmou que ainda faltam chegar cinco atletas, que estão concluindo outros compromissos esportivos. Os jogadores deverão passar por exames médicos já nesta sexta-feira.

O técnico: o “Rei do Acesso”