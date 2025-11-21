O Bandeirante Esporte Clube abriu oficialmente, nesta semana, a preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2026. A primeira reunião técnica, considerada a apresentação oficial da temporada, reuniu 17 jogadores, além da comissão técnica, do treinador Luiz Carlos Martins e do goleiro Jailson, um dos líderes do grupo.
Ex-Palmeiras e multicampeão ao longo da carreira, Jailson representa um dos principais reforços do clube para a competição. Sua chegada é vista internamente como um ganho de experiência e liderança, especialmente para um elenco que mescla nomes contratados e atletas das categorias de base. Entre os jovens apresentados, ganhou destaque o retorno de Breninho, tratado como “joia” do clube.
A direção confirmou que ainda faltam chegar cinco atletas, que estão concluindo outros compromissos esportivos. Os jogadores deverão passar por exames médicos já nesta sexta-feira.
O técnico: o “Rei do Acesso”
Para comandar o projeto da próxima temporada, o Bandeirante apostou em Luiz Carlos Martins, treinador de 69 anos, conhecido nacionalmente como o “Rei do Acesso”. Ao longo de sua carreira, Martins acumulou 21 acessos, dirigindo clubes como Noroeste, Mirassol, Ituano, Atlético Sorocaba, Vila Nova, Remo, Marília, Sertãozinho, Oeste, São Bernardo e São Caetano, entre outros.
Em 2025, o técnico iniciou a temporada no São Bento e, mais tarde, comandou o Rio Branco-SP na própria Série A3, somando três vitórias, dois empates e duas derrotas. Agora, ele chega a Birigui com o desafio de levar o BEC novamente a uma campanha competitiva.
Como será a Série A3 2026
A Federação Paulista de Futebol manteve o formato de disputa já utilizado nos últimos anos. A competição conta com 16 equipes, que se enfrentam em turno único na primeira fase. Os oito melhores avançam ao mata-mata — quartas, semifinal e final — sempre em jogos de ida e volta. O time de melhor campanha decide o segundo duelo em casa.
Os dois últimos colocados serão rebaixados à Série A4, e apenas os finalistas garantem acesso à Série A2. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.
Uma novidade anunciada pela FPF é a parada obrigatória para hidratação em todos os jogos, inclusive nas partidas noturnas.
A Série A3 está prevista para começar em 25 de janeiro, com encerramento da primeira fase em 22 de março. A final deve ocorrer em 26 de abril. Cada clube pode inscrever 26 atletas na Lista A, enquanto a Lista B, destinada a jogadores da base, não possui limite.
Jogadores apresentados pelo Bandeirante para 2026
Goleiros:
• Jailson
• Pedro Nagel
• João Moreno
Laterais:
• Marcelo Sendenki
• Pedro Rinaldi
• Marcinho
• Sanderson
Zagueiros:
• Douglão
• Jean Pablo
• Denis
• Cambão
Volantes:
• Igor Souza
• Guilherme Xuxa
• Júlio Cesar
Meias:
• William Henrique
• Léo Cereja
• Giovani Pacheco
Atacantes:
• Bebel
• Rian Davi
• Wellington Souza
Base:
• Breninho (retorno)
A chegar:
• Cinco atletas que finalizam participação em outras competições.
