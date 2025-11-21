A Polícia Militar deteve, no início da noite desta quinta-feira (20), um homem suspeito de tráfico na Vila Bandeirantes, em Avanhandava. Durante patrulhamento, a equipe tentou abordar o indivíduo, que ainda tentou escapar em uma motocicleta, mas foi alcançado instantes depois.
Durante a fuga, ele jogou ao solo uma sacola que, ao ser recolhida pelos policiais, continha 18 pinos de cocaína. Na busca pessoal, os militares localizaram também R$ 338 em dinheiro.
O suspeito foi levado ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. A motocicleta utilizada por ele foi apreendida devido a irregularidades relacionadas à habilitação do condutor.
