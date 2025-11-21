21 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
AÇÃO DA PM

PM flagra rapaz com cocaína e dinheiro em Avanhandava

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Suspeito tentou fugir de motocicleta, abandonou sacola com drogas e acabou detido no bairro Vila Bandeirantes
Suspeito tentou fugir de motocicleta, abandonou sacola com drogas e acabou detido no bairro Vila Bandeirantes

A Polícia Militar deteve, no início da noite desta quinta-feira (20), um homem suspeito de tráfico na Vila Bandeirantes, em Avanhandava. Durante patrulhamento, a equipe tentou abordar o indivíduo, que ainda tentou escapar em uma motocicleta, mas foi alcançado instantes depois.

Durante a fuga, ele jogou ao solo uma sacola que, ao ser recolhida pelos policiais, continha 18 pinos de cocaína. Na busca pessoal, os militares localizaram também R$ 338 em dinheiro.

O suspeito foi levado ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. A motocicleta utilizada por ele foi apreendida devido a irregularidades relacionadas à habilitação do condutor.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários