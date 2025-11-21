O prefeito de Rubineia, cidade a aproximadamente 150 km de Araçatuba, Alex Olivo, de 40 anos, que seguia viagem de volta ao município na madrugada desta quinta-feira (20), acabou se envolvendo em um acidente na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo a Urânia, região de Fernandópolis.

Ele retornava de compromissos oficiais em São Paulo acompanhado por um vereador e um advogado. Já próximo ao Posto Monte Carlo, o grupo foi surpreendido por aproximadamente sete capivaras cruzando a pista. O prefeito, que dirigia o carro, não conseguiu evitar a colisão e acabou atingindo um dos animais.

Com o impacto, os airbags foram acionados imediatamente, garantindo a proteção dos ocupantes. Apesar do forte susto, todos saíram ilesos, e o incidente resultou apenas em danos materiais no veículo.