21 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
RUBINEIA

Prefeito da região se envolve em acidente ao desviar de capivara

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Veículo atingiu um animal na Euclides da Cunha; apesar do susto, ninguém se feriu
Veículo atingiu um animal na Euclides da Cunha; apesar do susto, ninguém se feriu

O prefeito de Rubineia, cidade a aproximadamente 150 km de Araçatuba,  Alex Olivo, de 40 anos, que seguia viagem de volta ao município na madrugada desta quinta-feira (20), acabou se envolvendo em um acidente na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo a Urânia, região de Fernandópolis.

Ele retornava de compromissos oficiais em São Paulo acompanhado por um vereador e um advogado. Já próximo ao Posto Monte Carlo, o grupo foi surpreendido por aproximadamente sete capivaras cruzando a pista. O prefeito, que dirigia o carro, não conseguiu evitar a colisão e acabou atingindo um dos animais.

Com o impacto, os airbags foram acionados imediatamente, garantindo a proteção dos ocupantes. Apesar do forte susto, todos saíram ilesos, e o incidente resultou apenas em danos materiais no veículo.

A Polícia Rodoviária esteve no local, registrou a ocorrência e confirmou que ninguém ficou ferido.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários