O Penapolense segue montando o elenco para a temporada 2026 e confirmou a chegada de mais três atletas essa semana: o zagueiro Cleberson, o lateral-direito Diogo Vieira e o meia Brendon Lucas.

Cleberson, de 25 anos, surgiu nas categorias de base do Holanda-AM e atuou por Fast Club e Nacional-AM. Na atual temporada, entrou em campo sete vezes, três pelo Macapá e quatro pelo São Raimundo-AM. O defensor, que já somou 17 partidas e três gols com a camisa do CAP em 2023, está de volta ao clube.

Diogo Vieira, 22 anos, foi formado no Nacional-PR e tem passagens por Vocem, Tanabi e Caravaggio-SC. Em 2024, disputou 37 jogos e marcou cinco gols, sendo o terceiro atleta contratado pelo Penapolense vindo da equipe catarinense.