O Penapolense segue montando o elenco para a temporada 2026 e confirmou a chegada de mais três atletas essa semana: o zagueiro Cleberson, o lateral-direito Diogo Vieira e o meia Brendon Lucas.
Cleberson, de 25 anos, surgiu nas categorias de base do Holanda-AM e atuou por Fast Club e Nacional-AM. Na atual temporada, entrou em campo sete vezes, três pelo Macapá e quatro pelo São Raimundo-AM. O defensor, que já somou 17 partidas e três gols com a camisa do CAP em 2023, está de volta ao clube.
Diogo Vieira, 22 anos, foi formado no Nacional-PR e tem passagens por Vocem, Tanabi e Caravaggio-SC. Em 2024, disputou 37 jogos e marcou cinco gols, sendo o terceiro atleta contratado pelo Penapolense vindo da equipe catarinense.
Já o meio-campista Brendon Lucas, também com 22 anos, passou pelas bases de Audax-SP, São Bernardo e Ibrachina. No futebol profissional, defendeu Flamengo-SP e Itapirense, acumulando rodagem no cenário paulista antes de acertar com o CAP.
Para comandar o grupo na Série A4 do Campeonato Paulista, o clube confirmou o retorno do técnico Valmir Israel. Aos 50 anos, ele acumula 72 jogos pelo Fluminense de Itaúba, equipe onde teve sua passagem mais longa, além de trabalhos em times como Taquaritinga, Rio Preto e Rio Branco-SP.
A Série A4 do Campeonato Paulista de 2026, que começará no primeiro bimestre, seguirá o formato adotado recentemente pela Federação Paulista de Futebol. A competição contará com 16 equipes, que se enfrentarão em turno único na primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, disputado em jogos de ida e volta até a final, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B.
