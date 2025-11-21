A região Noroeste de São Paulo tem mais um sortudo: uma aposta registrada em Olímpia faturou metade do prêmio principal da Lotofácil, que totalizou R$ 4,7 milhões no concurso 3.542, sorteado na noite de quarta-feira (19). A outra parte foi para um bolão feito em Itupeva, também no interior paulista.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, o bolão vencedor de Itupeva foi composto por 10 cotas e utilizou 16 números. Já o grupo de Olímpia apostou em um bolão simples, com quatro cotas e 15 números.
Cada uma das duas apostas premiadas levou R$ 2.356.437,90.
Os números sorteados foram:
01 – 02 – 05 – 08 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
Os jogadores que acertaram 14 dezenas receberam R$ 2.011,17, enquanto as apostas com 13, 12 e 11 acertos garantiram prêmios fixos de R$ 35, R$ 14 e R$ 7, respectivamente.
Na Lotofácil, é possível ganhar acertando de 11 a 15 números entre os 25 disponíveis. O jogo simples, com marcação de 15 números, custa R$ 3,50. A aposta pode chegar a até 20 números — com probabilidade maior de acerto — mas o valor pode alcançar R$ 54.264.
O próximo sorteio será realizado nesta sexta-feira (21), com premiação estimada em R$ 1,8 milhão.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.