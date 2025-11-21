A região Noroeste de São Paulo tem mais um sortudo: uma aposta registrada em Olímpia faturou metade do prêmio principal da Lotofácil, que totalizou R$ 4,7 milhões no concurso 3.542, sorteado na noite de quarta-feira (19). A outra parte foi para um bolão feito em Itupeva, também no interior paulista.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o bolão vencedor de Itupeva foi composto por 10 cotas e utilizou 16 números. Já o grupo de Olímpia apostou em um bolão simples, com quatro cotas e 15 números.

Cada uma das duas apostas premiadas levou R$ 2.356.437,90.

