21 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VIOLÊNCIA

Homem é detido em Araçatuba após expulsar esposa e filho de casa

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Mulher afirmou que marido embriagado os colocou na rua e fez ameaças
Mulher afirmou que marido embriagado os colocou na rua e fez ameaças

Um homem foi conduzido pela Polícia Militar em Araçatuba na madrugada desta quinta-feira (20), depois de obrigar a esposa e o filho a deixarem a residência.

De acordo com a PM, a mulher contou aos policiais que o companheiro havia ingerido bebida alcoólica e que uma discussão antecedeu a expulsão. Ela também relatou ter sido ameaçada de morte pelo suspeito.

O homem foi levado ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos e, após ser ouvido, acabou liberado.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários