Um homem foi conduzido pela Polícia Militar em Araçatuba na madrugada desta quinta-feira (20), depois de obrigar a esposa e o filho a deixarem a residência.

De acordo com a PM, a mulher contou aos policiais que o companheiro havia ingerido bebida alcoólica e que uma discussão antecedeu a expulsão. Ela também relatou ter sido ameaçada de morte pelo suspeito.

O homem foi levado ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos e, após ser ouvido, acabou liberado.