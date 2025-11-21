A Justiça de Araçatuba pronunciou Vanessa Lemos Soares Scheel pelo homicídio qualificado do marido, Dirceu Scheel, em decisão tomada na última terça-feira (18) pelo juiz Henrique de Castilho Jacinto, da 2ª Vara Criminal. A ré, que permanece presa desde o dia do crime, será levada a julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta prática de homicídio mediante recurso que teria dificultado a defesa da vítima.
De acordo com o documento, Vanessa e Dirceu passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas na residência onde viviam na rua Walmir Berteli. À noite, iniciaram uma discussão que, segundo a denúncia, culminou com Vanessa pegando o revólver do marido e efetuando um disparo na cabeça dele enquanto ele “estava sentado, desarmado e impossibilitado de reagir”. Após o tiro, a acusada deixou o local a pé e foi localizada no bairro Alvorada, e assumiu a autoria do disparo.
Ao fundamentar a decisão, o juiz destacou que a pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - elementos presentes no conjunto probatório, que inclui boletins de ocorrência, laudos periciais e depoimentos de vizinhos, familiares e do policial que atendeu à ocorrência. “Existem indícios de autoria e prova da materialidade, de modo que a decisão de pronúncia é medida de rigor”, afirmou o magistrado, que também rejeitou a tese de legítima defesa nesta fase processual, por ausência de comprovação robusta.
Segundo ele, a análise definitiva caberá ao Tribunal do Júri, órgão soberano para julgar crimes dolosos contra a vida.
O juiz também decidiu manter a qualificadora referente ao recurso que teria impossibilitado a defesa da vítima, entendendo que a narrativa de que o disparo ocorreu enquanto Dirceu estava sentado, em posição vulnerável, deve ser levada ao julgamento em plenário.
Além disso, determinou que Vanessa não poderá recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo presa e não houve alteração no cenário que justificou a custódia cautelar.
Os depoimentos reunidos nos autos revelam que o casal tinha um histórico de conflitos, agressões e discussões frequentes. Um policial relatou ter encontrado a vítima caída sobre uma cadeira com a arma ao lado e afirmou que Vanessa, ao ser localizada, confessou o disparo e apresentava sinais de exaustão e embriaguez.
Vizinhos disseram ouvir gritos constantes ao longo do dia e, na noite do crime, relataram o estampido seguido dos gritos de Vanessa pedindo socorro. Já familiares da acusada afirmaram que Dirceu era agressivo, portava arma de fogo com frequência e exercia controle emocional e financeiro sobre ela, descrevendo um relacionamento marcado por violência.
Em interrogatório, Vanessa afirmou que vivia sob agressões e ameaças constantes, inclusive com uso de arma. Disse que o disparo ocorreu durante mais uma discussão intensa, após o marido deixá-la sob forte pressão emocional e ameaçá-la, e relatou que agiu em impulso, sem intenção de matar.
Com a decisão, o processo segue para o Tribunal do Júri, onde o caso será analisado pelos jurados. A sessão ainda não tem data marcada.
Relembre o caso
O crime aconteceu na noite de 21 de agosto de 2025, na ocasião a trabalhadora rural de 40 anos foi presa em flagrante após atirar contra o marido, o também trabalhador rural Dirceu Scheel, de 56 anos, em frente à residência do casal, no Conjunto Habitacional Hilda Mandarino, em Araçatuba. O disparo atingiu a região da têmpora da vítima, que morreu no local.
De acordo com o boletim de ocorrência, durante a tarde, a mulher relatou ter sido agredida e ameaçada pelo marido. Ainda segundo os registros policiais, Dirceu teria deixado um revólver calibre 38 sobre o balcão da casa. À noite, sentado em uma cadeira diante da residência, ele foi surpreendido quando a companheira pegou a arma e apontou para sua cabeça.
“Não me agride mais”, teria dito a mulher, antes de efetuar o disparo que atingiu o companheiro. O revólver foi apreendido junto com cinco munições, sendo quatro intactas e uma deflagrada.
Nota da defesa
A ré é defendida pelos advogados César Franzói, Isabela Fioroto e Maycon Mazziero. Confira nota divulgada pelos defensores:
A defesa de Vanessa Lemos Soares Scheel vem a público esclarecer que o caso que hoje mobiliza a sociedade araçatubense não pode ser compreendido fora do contexto de violência doméstica extrema ao qual ela foi submetida durante anos, conforme amplamente demonstrado nos autos do processo. É indispensável registrar que, em três oportunidades distintas, houve registro de ocorrência contra a vítima Dirceu Scheel, todas relacionadas a crimes previstos na Lei do Desarmamento, incluindo um episódio em que ele efetuou disparos de arma de fogo contra a residência de seu próprio irmão, fato confirmado por laudo pericial. Apesar disso, todos os procedimentos foram arquivados por falta de provas, sem qualquer medida preventiva efetiva por parte do Estado. A omissão estatal sucessiva é um elemento central para a compreensão do desfecho trágico. Se em ao menos uma dessas três ocasiões o Estado tivesse adotado providência firme, é razoável concluir que a tragédia atualmente em análise poderia ter sido evitada. Vanessa assistiu, ao longo dos anos, ao companheiro responder a investigações sem que qualquer conseqüência real lhe fosse imposta, reforçando nele a sensação de impunidade e, nela, o medo paralisante. É igualmente necessário destacar que Vanessa sempre teve receio de denunciar as agressões que sofria. Tal medo não era imaginário ou infundado: ela tinha plena ciência de que o marido já havia escapado da responsabilização penal em pelo menos três procedimentos formais, todos relacionados ao uso indevido de arma de fogo. Diante desse histórico, com que força uma mulher poderia denunciar o próprio agressor, se tudo indicava que nenhuma providência do Estado seria capaz de contê-lo?
O documento juntado pela defesa demonstra, ainda, que milhares de mulheres no Brasil deixam de denunciar seus companheiros por agressões físicas, psicológicas ou morais, por não acreditarem na efetividade da proteção estatal — realidade amplamente estudada em casos de violência de gênero e reafirmada no processo.
A defesa informa, por fim, que não recorrerá da sentença de pronúncia. Qualquer recurso apenas atrasaria a realização do Tribunal do Júri, e Vanessa, que sempre colaborou com as autoridades e jamais buscou retardar o andamento do processo, deseja que seu julgamento ocorra com brevidade. A defesa confia que a população de Araçatuba não é cega à realidade fática, reconhecendo que Vanessa escolheu viver, e não matar, tendo atuado em legítima defesa, no momento em que sua vida corria risco iminente.
