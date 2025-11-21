“Não me agride mais”, teria dito a mulher, antes de efetuar o disparo que atingiu o companheiro. O revólver foi apreendido junto com cinco munições, sendo quatro intactas e uma deflagrada.

Nota da defesa

A ré é defendida pelos advogados César Franzói, Isabela Fioroto e Maycon Mazziero. Confira nota divulgada pelos defensores:

A defesa de Vanessa Lemos Soares Scheel vem a público esclarecer que o caso que hoje mobiliza a sociedade araçatubense não pode ser compreendido fora do contexto de violência doméstica extrema ao qual ela foi submetida durante anos, conforme amplamente demonstrado nos autos do processo. É indispensável registrar que, em três oportunidades distintas, houve registro de ocorrência contra a vítima Dirceu Scheel, todas relacionadas a crimes previstos na Lei do Desarmamento, incluindo um episódio em que ele efetuou disparos de arma de fogo contra a residência de seu próprio irmão, fato confirmado por laudo pericial. Apesar disso, todos os procedimentos foram arquivados por falta de provas, sem qualquer medida preventiva efetiva por parte do Estado. A omissão estatal sucessiva é um elemento central para a compreensão do desfecho trágico. Se em ao menos uma dessas três ocasiões o Estado tivesse adotado providência firme, é razoável concluir que a tragédia atualmente em análise poderia ter sido evitada. Vanessa assistiu, ao longo dos anos, ao companheiro responder a investigações sem que qualquer conseqüência real lhe fosse imposta, reforçando nele a sensação de impunidade e, nela, o medo paralisante. É igualmente necessário destacar que Vanessa sempre teve receio de denunciar as agressões que sofria. Tal medo não era imaginário ou infundado: ela tinha plena ciência de que o marido já havia escapado da responsabilização penal em pelo menos três procedimentos formais, todos relacionados ao uso indevido de arma de fogo. Diante desse histórico, com que força uma mulher poderia denunciar o próprio agressor, se tudo indicava que nenhuma providência do Estado seria capaz de contê-lo?

O documento juntado pela defesa demonstra, ainda, que milhares de mulheres no Brasil deixam de denunciar seus companheiros por agressões físicas, psicológicas ou morais, por não acreditarem na efetividade da proteção estatal — realidade amplamente estudada em casos de violência de gênero e reafirmada no processo.

A defesa informa, por fim, que não recorrerá da sentença de pronúncia. Qualquer recurso apenas atrasaria a realização do Tribunal do Júri, e Vanessa, que sempre colaborou com as autoridades e jamais buscou retardar o andamento do processo, deseja que seu julgamento ocorra com brevidade. A defesa confia que a população de Araçatuba não é cega à realidade fática, reconhecendo que Vanessa escolheu viver, e não matar, tendo atuado em legítima defesa, no momento em que sua vida corria risco iminente.