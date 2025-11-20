A Polícia Militar deteve, nesta quarta-feira (19), um homem suspeito de porte ilegal de arma no bairro Laranjeiras, em Castilho. A equipe da Atividade Delegada realizava rondas quando identificou o indivíduo caminhando pela rua com um televisor nas costas, o que chamou a atenção dos policiais.

Durante a abordagem, os militares localizaram na cintura do suspeito uma garrucha calibre .22, sem marca e sem numeração. Ele relatou aos policiais que teria adquirido a arma por R$ 200 de uma pessoa desconhecida. O televisor, segundo ele, teria sido comprado por R$ 30 de um homem apelidado de “Will”, morador de um conjunto de kitnets da cidade.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.