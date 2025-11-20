O Tribunal do Júri de Birigui condenou, nessa quarta-feira (19), Lucas Matheus de Lima Queiroz a 27 anos, 5 meses e 28 dias de prisão em regime fechado por três tentativas de homicídio qualificado ocorridas em 1º de janeiro de 2023, no bairro Vila Xavier. A sentença foi proferida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, após a votação dos jurados.
O caso encerra oficialmente o calendário de julgamentos do Tribunal do Júri em 2025 na Comarca. As sessões serão retomadas apenas em 2026.
Segundo a denúncia, o réu efetuou disparos contra Jony da Silva Correia, Jony da Silva Correia Júnior e Laudiceia Rocha Pinto Corrêa, utilizando recurso que dificultou a defesa e agindo por motivo torpe. Duas vítimas foram atingidas — uma delas chegou a ser internada na UTI — e a terceira conseguiu escapar sem ferimentos.
A ação ocorreu diante de uma criança de 9 anos, o que agravou a avaliação das circunstâncias do crime.
Durante a sessão, foram ouvidas testemunhas, exibidas mídias e realizado o interrogatório do réu.
O Ministério Público foi representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, que sustentou a acusação e defendeu a condenação nas três tentativas qualificadas. O MP pediu para afastar a qualificadora do motivo torpe.
A defesa - feita pelos advogados Rodrigo Delgado e Elisangela Ferraresi - utilizou teses desclassificatórias e buscou o reconhecimento de confissão qualificada, o que chegou a ser parcialmente acatado na dosimetria, mas não impediu a pena elevada em razão da reincidência e dos maus antecedentes.
Lucas Matheus de Lima Queiroz já possui outras condenações. Ee foi responsabilizado pelo homicídio de Junin Lancheiro, em Birigui, em julgamento realizado em 5 de junho deste ano. Além disso, já foi condenado por tráfico de drogas em processos anteriores.
Com a decisão, o réu não poderá recorrer em liberdade. O plenário aplicou a orientação do Supremo Tribunal Federal que autoriza execução imediata da pena em casos julgados pelo Tribunal do Júri.
A equipe jurídica de defesa informou que irá avaliar possíveis recursos. “Estamos analisando os fundamentos da condenação e estudando as medidas cabíveis para resguardar os direitos do nosso cliente”, declarou o advogado Rodrigo Delgado, ao final da sessão.
O processo segue agora para execução penal, e Lucas permanece no sistema prisional, em regime fechado.
