O Tribunal do Júri de Birigui condenou, nessa quarta-feira (19), Lucas Matheus de Lima Queiroz a 27 anos, 5 meses e 28 dias de prisão em regime fechado por três tentativas de homicídio qualificado ocorridas em 1º de janeiro de 2023, no bairro Vila Xavier. A sentença foi proferida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, após a votação dos jurados.

O caso encerra oficialmente o calendário de julgamentos do Tribunal do Júri em 2025 na Comarca. As sessões serão retomadas apenas em 2026.

Segundo a denúncia, o réu efetuou disparos contra Jony da Silva Correia, Jony da Silva Correia Júnior e Laudiceia Rocha Pinto Corrêa, utilizando recurso que dificultou a defesa e agindo por motivo torpe. Duas vítimas foram atingidas — uma delas chegou a ser internada na UTI — e a terceira conseguiu escapar sem ferimentos.