20 de novembro de 2025
PONTO FACULTATIVO

Quatro das maiores cidades terão ponto facultativo; Araçatuba não

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Andradina
Birigui, Penápolis, Andradina e Guararapes decretam folga pós-feriado
Birigui, Penápolis, Andradina e Guararapes decretam folga pós-feriado

As prefeituras de Birigui, Penápolis, Andradina e Guararapes anunciaram ponto facultativo nesta sexta-feira (21), após o feriado da Consciência Negra. Com isso, entre as cinco maiores cidades da região, excluindo Araçatuba,  todas decretaram ponto facultativo, enquanto Araçatuba é a única a manter o expediente normal nas repartições municipais.

Em Birigui, o atendimento ao público se encerrou às 17h desta quarta-feira (19) e retorna na segunda-feira (24), no horário habitual. Serviços essenciais, como Pronto-Socorro, Guarda Municipal e coleta de lixo, funcionarão sem interrupções.

Já em Penápolis, as repartições municipais estarão fechadas nesta quinta e sexta-feira. A retomada ocorre na segunda-feira, em horário normal. O decreto vale também para o Daep e para a Emurpe. Serviços essenciais, como Santa Casa, pronto-socorro e cemitérios, continuarão operando. A Central de Ambulâncias funcionará apenas para urgências.

Em Andradina, o ponto facultativo abrange o Paço Municipal e as escolas da rede pública. A Santa Casa manterá internações e cirurgias, e a UPA seguirá atendendo emergências 24 horas. O Poupatempo permanecerá disponível pelos canais digitais.

A cidade de Guararapes também confirmou ponto facultativo na sexta-feira. Apenas serviços essenciais, como ambulância, água, esgoto e coleta de resíduos, estarão em funcionamento. Os demais departamentos encerram atendimento na quarta-feira e retomam na segunda, a partir das 7h30. A Defesa Civil do Estado manterá plantão para ocorrências emergenciais, com atendimento pelos telefones 199 e (11) 2193-8888.

A Prefeitura de Araçatuba anunciou, por meio da Secretaria de Administração, que não adotará ponto facultativo nos dia 21 de novembro.

A secretária de Administração, Miriam Gon, esclareceu que a manutenção das atividades considera a necessidade de funcionamento contínuo dos serviços públicos, especialmente para a população que depende deles no dia a dia.

