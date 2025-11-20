As prefeituras de Birigui, Penápolis, Andradina e Guararapes anunciaram ponto facultativo nesta sexta-feira (21), após o feriado da Consciência Negra. Com isso, entre as cinco maiores cidades da região, excluindo Araçatuba, todas decretaram ponto facultativo, enquanto Araçatuba é a única a manter o expediente normal nas repartições municipais.

Em Birigui, o atendimento ao público se encerrou às 17h desta quarta-feira (19) e retorna na segunda-feira (24), no horário habitual. Serviços essenciais, como Pronto-Socorro, Guarda Municipal e coleta de lixo, funcionarão sem interrupções.

Já em Penápolis, as repartições municipais estarão fechadas nesta quinta e sexta-feira. A retomada ocorre na segunda-feira, em horário normal. O decreto vale também para o Daep e para a Emurpe. Serviços essenciais, como Santa Casa, pronto-socorro e cemitérios, continuarão operando. A Central de Ambulâncias funcionará apenas para urgências.