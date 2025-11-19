O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) concedeu, nesta quarta-feira (19), efeito suspensivo aos embargos de declaração apresentados pelo prefeito de Brejo Alegre, Rafael Alves dos Santos, e pelo vice, Wilson Marques Leopoldo. A decisão, assinada pelo relator Rogério Cury, impede a execução imediata do acórdão que havia confirmado a cassação dos mandatos, garantindo que ambos permaneçam à frente da administração municipal até o julgamento final dos recursos.

Segundo o despacho, a medida foi adotada em caráter excepcional para evitar instabilidade administrativa e social no município, já que uma troca abrupta de comando poderia impactar políticas públicas, contratos e serviços essenciais. O relator considerou presentes os requisitos legais para a suspensão — o fumus boni iuris e o periculum in mora — e citou precedentes do Tribunal Superior Eleitoral que admitem o efeito suspensivo em situações semelhantes.

A defesa alegou que os embargos apontam vícios relevantes no acórdão, como contradições, ausência de fundamentação individualizada e desconsideração de elementos essenciais do regime jurídico eleitoral. “A execução imediata de uma decisão ainda sujeita a correção poderia gerar efeitos irreversíveis, inclusive prejuízos institucionais ao município”, afirmaram os advogados.