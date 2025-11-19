Um estudo conduzido pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA–Unesp) acendeu um alerta sobre o impacto do metilfenidato — conhecido comercialmente como “Ritalina” — na saúde bucal. A pesquisa mostrou que o uso contínuo do medicamento pode alterar o funcionamento das glândulas salivares e comprometer mecanismos essenciais de proteção da boca.

O trabalho, financiado pela Fapesp e publicado na revista científica Odontology, analisou os efeitos do remédio em ratos jovens. A equipe avaliou fluxo salivar, composição bioquímica e o equilíbrio entre substâncias oxidantes e antioxidantes nas glândulas. Os resultados demonstraram redução da produção de saliva e alterações que aumentam a vulnerabilidade a problemas como cáries, placa bacteriana, tártaro e inflamações gengivais.

Segundo o professor Antonio Hernandes Chaves-Neto, coordenador do estudo, o objetivo foi investigar se o medicamento, além de atuar no sistema nervoso, também interfere na saúde da boca — e as evidências confirmam essa possibilidade. “Houve queda no fluxo salivar e mudanças bioquímicas importantes, fatores que podem elevar o risco de doenças bucais”, explica.