Um estudo conduzido pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA–Unesp) acendeu um alerta sobre o impacto do metilfenidato — conhecido comercialmente como “Ritalina” — na saúde bucal. A pesquisa mostrou que o uso contínuo do medicamento pode alterar o funcionamento das glândulas salivares e comprometer mecanismos essenciais de proteção da boca.
O trabalho, financiado pela Fapesp e publicado na revista científica Odontology, analisou os efeitos do remédio em ratos jovens. A equipe avaliou fluxo salivar, composição bioquímica e o equilíbrio entre substâncias oxidantes e antioxidantes nas glândulas. Os resultados demonstraram redução da produção de saliva e alterações que aumentam a vulnerabilidade a problemas como cáries, placa bacteriana, tártaro e inflamações gengivais.
Segundo o professor Antonio Hernandes Chaves-Neto, coordenador do estudo, o objetivo foi investigar se o medicamento, além de atuar no sistema nervoso, também interfere na saúde da boca — e as evidências confirmam essa possibilidade. “Houve queda no fluxo salivar e mudanças bioquímicas importantes, fatores que podem elevar o risco de doenças bucais”, explica.
Indicado para o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o metilfenidato tem sido usado indevidamente como “estimulante cognitivo”, sobretudo entre estudantes e profissionais que buscam aumentar o rendimento mental. Para os pesquisadores, esse comportamento amplia a preocupação.
“Alterações na saliva prejudicam a proteção natural dos dentes e das mucosas. Quando esse equilíbrio se rompe, a boca fica mais suscetível a danos”, afirma José Vitor Furuya de Lima, um dos autores do artigo. Já a pesquisadora Lauani Murakami Lopes reforça a necessidade de acompanhamento odontológico para quem utiliza o medicamento por longos períodos.
O grupo ressalta que o estudo foi feito em modelo animal, mas os achados ajudam a compreender os efeitos biológicos do metilfenidato e reforçam a importância de evitar o uso sem prescrição médica. “O remédio tem papel terapêutico relevante, mas o consumo indiscriminado, especialmente entre jovens, pode trazer consequências importantes para a saúde bucal e geral”, conclui Chaves-Neto.
