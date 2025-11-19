Araçatuba será tomada pelo som dos tambores, pela força ancestral e pela exuberância da cultura popular de matriz africana nos dias 21 e 22 de novembro de 2025. O Festival Abariká Biowê marca os sete anos do Maracatu Orum Odoyá — hoje reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura — e promete uma programação vibrante, gratuita e acessível para toda a família.

Muito mais que um evento comemorativo, o festival integra uma jornada cultural iniciada em agosto de 2025, com oficinas de percussão, confecção de figurinos, vivências formativas e diversas atividades que seguem até abril de 2026. A proposta é fortalecer a memória, ampliar o acesso e manter viva a tradição do maracatu de baque virado no interior paulista.

A programação reúne cortejos, oficinas, rodas de diálogo, samba de terreiro, samba de caboclo, apresentações de grupos tradicionais, cirandas, vivências artísticas e a presença celebrada de Mestre Chacon, referência nacional no maracatu de baque virado.

Um marco para a cultura popular em Araçatuba