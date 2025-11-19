Araçatuba será tomada pelo som dos tambores, pela força ancestral e pela exuberância da cultura popular de matriz africana nos dias 21 e 22 de novembro de 2025. O Festival Abariká Biowê marca os sete anos do Maracatu Orum Odoyá — hoje reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura — e promete uma programação vibrante, gratuita e acessível para toda a família.
Muito mais que um evento comemorativo, o festival integra uma jornada cultural iniciada em agosto de 2025, com oficinas de percussão, confecção de figurinos, vivências formativas e diversas atividades que seguem até abril de 2026. A proposta é fortalecer a memória, ampliar o acesso e manter viva a tradição do maracatu de baque virado no interior paulista.
A programação reúne cortejos, oficinas, rodas de diálogo, samba de terreiro, samba de caboclo, apresentações de grupos tradicionais, cirandas, vivências artísticas e a presença celebrada de Mestre Chacon, referência nacional no maracatu de baque virado.
Um marco para a cultura popular em Araçatuba
Fundado há sete anos, o Maracatu Orum Odoyá se consolidou como um dos principais representantes da cultura afro-brasileira na região. Filho da tradicional Nação Porto Rico, de Recife (PE), o grupo mantém ações gratuitas de formação em canto, dança, luthieria, percussão e criação de adereços, firmando-se como ponto de resistência e valorização das ancestralidades.
“Aos 7 anos, chegamos em terra firme para caminhar com maturidade, carregando os ensinamentos de nossos ancestrais e celebrando nossa trajetória”, afirma Aline Benitez, fundadora do grupo.
Cultura, memória e ocupação dos espaços públicos
O festival ocupará dois importantes espaços culturais da cidade:
- Centro Cultural Associata, referência em formação e democratização da cultura local;
- Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues, guardião da memória da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
Ambos receberão debates sobre povos de terreiro, oficinas de maracatu, cortejos, rodas de samba, cirandas e atividades que conectam arte, história e comunidade.
Programação
- 21 de novembro – Centro Cultural Associata
- 14h – Diálogo: Povos de Terreiro de Araçatuba e Região
- 15h – Companhia de Reis Unidos de Belém
- 16h – Oficina de Maracatu com Mestre Chacon
- 20h – Samba de Caboclo com o grupo Obadará
22 de novembro
10h – Calçadão da Marechal
- Cortejo oficial com Maracatu Orum Odoyá e Maracatu Alvorada Nova
Museu Ferroviário
- 14h – Workshop de Plantas Medicinais
- 15h – Diálogos sobre Maracatu: História, Diáspora e Território
- 16h – Ciranda dos Batuqueiros
Centro Cultural Associata – 21h
- Samba de Terreiro com o grupo Firma o Ponto
A celebração integra o calendário ampliado de ações do Ponto de Cultura Maracatu Orum Odoyá e segue até abril de 2026. Mais informações nas redes sociais: @orumodoya_pontodecultura.
A iniciativa é realizada com apoio da Secretaria de Cultura de Araçatuba, por meio da Política Nacional Aldir Blanc e do Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura e Governo Federal.
Serviço
- Festival Abariká Biowê – 7 Anos do Maracatu Orum Odoyá
- 21 e 22 de novembro de 2025 – Araçatuba/SP
- Evento gratuito, aberto e acessível a todos os públicos.
