Um ex-servidor público de 52 anos, identificado pelas iniciais W.P.E.J., procurou a Polícia Civil de Araçatuba na tarde de terça-feira (18) para registrar uma ocorrência contra um funcionário que ainda atua na administração municipal, identificado como M.J.O., 50 anos.

Segundo o relato da vítima, o episódio ocorreu na última segunda-feira (17), dentro do prédio da Prefeitura, no setor de Planejamento. Ele contou que conversava com uma funcionária quando o servidor ativo passou pela porta e teria feito uma ofensa direta, chamando-o de “vagabundo” — expressão que, segundo o ex-servidor, fazia referência às faltas registradas durante o período em que trabalhava no serviço público.

O caso foi formalizado na delegacia, e a vítima recebeu orientação sobre o prazo decadencial caso decida ingressar com ação contra o autor da ofensa. A administração municipal ainda não se manifestou sobre o episódio.