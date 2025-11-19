Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (19) no Condomínio Itaparica, em Buritama, após uma ação policial que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, arma de fogo, munições e dinheiro. A ocorrência aconteceu por volta das 10h, após diversas denúncias anônimas indicarem que o suspeito atuava no tráfico de drogas na modalidade delivery e armazenava entorpecentes em sua residência.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais militares foram surpreendidos pela abertura do portão pelo próprio morador, que percebeu a movimentação na calçada. Durante a abordagem, ele admitiu envolvimento com o tráfico e autorizou a entrada da equipe, informando que havia drogas guardadas em uma mochila sob uma das camas do imóvel. O suspeito também pediu que sua esposa não fosse envolvida, ressaltando que havia um recém-nascido na casa e outro filho adolescente com transtorno do espectro autista.

Dentro da residência, os policiais encontraram um pé de maconha com cerca de 1,5 metro cultivado no local. Na mochila mencionada pelo suspeito foram localizados 0,571 kg de cocaína, 0,450 kg de maconha, 0,410 kg de maconha “colombiana”, uma arma de fogo tipo garrucha, 20 munições calibre 22, cinco munições calibre 38, uma cápsula deflagrada calibre 32, uma balança digital e um celular. Em uma gaveta do quarto também foram apreendidos R$ 5.001,00 em espécie.