Uma van foi completamente consumida pelas chamas na manhã desta quinta-feira (19), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho pertencente ao município de Rubiácea. O incêndio ocorreu no km 562 da pista oeste, sentido Araçatuba–Andradina, e deixou o veículo irreconhecível.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o motorista conseguiu abandonar a van antes que o fogo se alastrasse e ainda retirou parte das mercadorias transportadas, tentando evitar que tudo fosse perdido. Um vídeo enviado à redação — e que também circula em grupos de WhatsApp — mostra a intensidade das chamas e a destruição total do veículo.

O atendimento inicial foi feito por funcionários da Via Rondon e por equipes do Corpo de Bombeiros, que controlaram o incêndio. Não houve necessidade de interdição da rodovia, e nenhuma equipe da Polícia Militar esteve no local. O trecho também não passou por perícia técnica.