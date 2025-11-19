A reportagem recebeu a denúncia por meio do canal Fale com a Folha (WhatsApp: 18 99665-6605). Motoristas, motociclistas e ciclistas que passam diariamente pela Rua Tiradentes, no cruzamento com a Rua Bandeirantes, em Araçatuba, afirmam conviver com um problema que se repete há meses: um buraco que, mesmo após reparos realizados pela prefeitura, volta a se abrir rapidamente.
Segundo condutores que utilizam o trecho, a situação tem causado prejuízos materiais e representa risco constante de acidentes, principalmente para quem circula de moto ou bicicleta.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Araçatuba, que respondeu por meio de sua assessoria de imprensa. Em nota, informou que “a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Sosp) tem conhecimento do problema. Neste local, já está agendada a construção de um novo sarjetão. A obra está prevista para o início de 2026”.
O município também adiantou que outro ponto próximo — o cruzamento das ruas Bandeirantes e Almirante Barroso — receberá um novo sarjetão “em breve”. De acordo com a Sosp, quase 100 sarjetões já foram construídos neste ano em Araçatuba.
A equipe seguirá acompanhando o caso, e novas manifestações de moradores podem ser enviadas pelo Fale com a Folha.
