19 de novembro de 2025
URBANISMO

Buraco volta a se abrir e gera risco no Centro de Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan
Buraco entre as ruas Bandeirantes e Tiradentes preocupa motoristas na área central da cidade
Buraco entre as ruas Bandeirantes e Tiradentes preocupa motoristas na área central da cidade

A reportagem recebeu a denúncia por meio do canal Fale com a Folha (WhatsApp: 18 99665-6605). Motoristas, motociclistas e ciclistas que passam diariamente pela Rua Tiradentes, no cruzamento com a Rua Bandeirantes, em Araçatuba, afirmam conviver com um problema que se repete há meses: um buraco que, mesmo após reparos realizados pela prefeitura, volta a se abrir rapidamente.

Segundo condutores que utilizam o trecho, a situação tem causado prejuízos materiais e representa risco constante de acidentes, principalmente para quem circula de moto ou bicicleta.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Araçatuba, que respondeu por meio de sua assessoria de imprensa. Em nota, informou que “a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Sosp) tem conhecimento do problema. Neste local, já está agendada a construção de um novo sarjetão. A obra está prevista para o início de 2026”.

O município também adiantou que outro ponto próximo — o cruzamento das ruas Bandeirantes e Almirante Barroso — receberá um novo sarjetão “em breve”. De acordo com a Sosp, quase 100 sarjetões já foram construídos neste ano em Araçatuba.

A equipe seguirá acompanhando o caso, e novas manifestações de moradores podem ser enviadas pelo Fale com a Folha.

