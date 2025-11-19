O Fórum de Birigui recebe nesta quarta-feira (19), o último júri popular de 2025. O réu Lucas Matheus de Queiroz volta ao Tribunal do Júri, após já ter sido julgado neste ano, para responder pelas três tentativas de homicídio qualificadas registradas na madrugada de 1º de janeiro de 2023, durante as comemorações do Ano Novo, na Vila Xavier.

A sessão é conduzida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda. O Ministério Público é representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, autor da denúncia que levou o caso ao plenário. A defesa é realizada pelos advogados Rodrigo Delgado e Elisângela Ferraresi.

De acordo com Delgado, a defesa sustenta a tese de ausência de dolo, com pedido de desclassificação para lesão corporal. Ele lembra ainda que foi solicitado um incidente de verificação de sanidade mental - indeferido previamente -, mas que poderá ser analisado pelos jurados durante o julgamento.

O crime de 1º de janeiro de 2023