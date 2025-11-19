O Fórum de Birigui recebe nesta quarta-feira (19), o último júri popular de 2025. O réu Lucas Matheus de Queiroz volta ao Tribunal do Júri, após já ter sido julgado neste ano, para responder pelas três tentativas de homicídio qualificadas registradas na madrugada de 1º de janeiro de 2023, durante as comemorações do Ano Novo, na Vila Xavier.
A sessão é conduzida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda. O Ministério Público é representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, autor da denúncia que levou o caso ao plenário. A defesa é realizada pelos advogados Rodrigo Delgado e Elisângela Ferraresi.
De acordo com Delgado, a defesa sustenta a tese de ausência de dolo, com pedido de desclassificação para lesão corporal. Ele lembra ainda que foi solicitado um incidente de verificação de sanidade mental - indeferido previamente -, mas que poderá ser analisado pelos jurados durante o julgamento.
O crime de 1º de janeiro de 2023
Segundo a denúncia, a família formada por Jony, sua esposa Laudiceia e os filhos de 14 e 9 anos, foi até um bar na Rua 21 de Abril para cumprimentar o proprietário pela chegada do Ano Novo. Eles permaneciam na calçada quando Lucas Matheus, acompanhado de um comparsa não identificado, teria chegado armado ao local.
O acusado teria golpeado Jony no rosto com a arma, iniciando uma luta corporal. Durante a briga, o primeiro disparo foi efetuado. Em seguida, outro tiro atingiu o adolescente no pé, e mais um disparo foi direcionado a Jony e Laudiceia. A mulher só não foi atingida por erro de pontaria, conforme apurado.
A denúncia aponta que Jony tentou fugir, mas acabou alvejado nas costas. Ele foi socorrido em estado grave, submetido à cirurgia e permaneceu na UTI.
O Ministério Público sustenta motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, afirmando que o réu reagiu de forma violenta após a resistência de Jony.
Defesa e acusação em confronto
A defesa insiste na ausência de intenção homicida e na possibilidade de avaliação da condição psicológica do réu pelos jurados.
Após o crime, Lucas Matheus permaneceu foragido até ser preso em maio de 2023, em São Paulo, em flagrante por tráfico de drogas.
Outro caso envolvendo o réu
Esse mesmo réu foi condenado pela morte de Eurico Valentim do Nascimento Júnior, o “Junin Lancheiro”, assassinado na madrugada de 10 de março de 2022 no Bar Revoada, em Birigui. O julgamento ocorreu em 5 de junho deste ano, também no Tribunal do Júri de Birigui.
Segundo o processo, após uma discussão iniciada por Eurico - que estaria alterado e provocando o réu -, Lucas teria sacado uma arma e disparado dois tiros: um no rosto e outro na nuca da vítima. O laudo confirmou morte por traumatismo cranioencefálico.
O Ministério Público denunciou o réu por homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão.
