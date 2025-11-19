19 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PARQUE IMPERIAL

Homem é detido por tráfico após ação da PM em Auriflama

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Polícia encontrou maconha, cocaína, celulares e dinheiro na residência
Polícia encontrou maconha, cocaína, celulares e dinheiro na residência

Um homem foi preso por tráfico de drogas em Auriflama na noite dessa terça-feira (18), durante uma ação da Polícia Militar no bairro Parque Imperial. A equipe realizava patrulhamento pela Rua Miguel Nunes quando percebeu dois suspeitos que, ao notarem a aproximação da viatura, entraram e saíram rapidamente de uma residência, despertando atenção dos policiais.

Ao tentarem a abordagem, um dos indivíduos correu e conseguiu fugir, enquanto o outro permaneceu no local. Ele informou aos PMs que não havia nada irregular na casa e autorizou a entrada da equipe. Durante a vistoria, os policiais localizaram quatro porções de maconha, um tijolo da mesma droga, nove papelotes de cocaína, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 173,75 em dinheiro.

Diante do material apreendido, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi levado ao Distrito de Polícia Judiciária, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários