Um homem foi preso por tráfico de drogas em Auriflama na noite dessa terça-feira (18), durante uma ação da Polícia Militar no bairro Parque Imperial. A equipe realizava patrulhamento pela Rua Miguel Nunes quando percebeu dois suspeitos que, ao notarem a aproximação da viatura, entraram e saíram rapidamente de uma residência, despertando atenção dos policiais.

Ao tentarem a abordagem, um dos indivíduos correu e conseguiu fugir, enquanto o outro permaneceu no local. Ele informou aos PMs que não havia nada irregular na casa e autorizou a entrada da equipe. Durante a vistoria, os policiais localizaram quatro porções de maconha, um tijolo da mesma droga, nove papelotes de cocaína, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 173,75 em dinheiro.

Diante do material apreendido, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi levado ao Distrito de Polícia Judiciária, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça.