O feriado nacional do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20), altera o funcionamento de diversos serviços na região. Bancos, lotéricas e Correios não terão atendimento ao público, enquanto repartições públicas seguem critérios diferentes em Araçatuba e Birigui. Já o comércio terá horários especiais ou fechamento total, conforme o município.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não abrem nesta quinta-feira e as transações como TED não serão processadas. Apenas o PIX funcionará normalmente. As lotéricas acompanham o mesmo esquema, com atendimento suspenso no feriado e retomada na sexta-feira.

Os Correios também não abrem nesta quinta. O atendimento volta ao normal na sexta-feira (21), sem alterações em serviços essenciais e entregas já programadas.