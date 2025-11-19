O feriado nacional do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20), altera o funcionamento de diversos serviços na região. Bancos, lotéricas e Correios não terão atendimento ao público, enquanto repartições públicas seguem critérios diferentes em Araçatuba e Birigui. Já o comércio terá horários especiais ou fechamento total, conforme o município.
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não abrem nesta quinta-feira e as transações como TED não serão processadas. Apenas o PIX funcionará normalmente. As lotéricas acompanham o mesmo esquema, com atendimento suspenso no feriado e retomada na sexta-feira.
Os Correios também não abrem nesta quinta. O atendimento volta ao normal na sexta-feira (21), sem alterações em serviços essenciais e entregas já programadas.
Nas prefeituras, a dinâmica é distinta. Em Araçatuba, as repartições públicas municipais ficam fechadas apenas nesta quinta, devido ao feriado. Na sexta-feira (21), não haverá ponto facultativo por decisão do prefeito Lucas Zanatta (PL), e o expediente será normal. Já em Birigui, a administração decretou ponto facultativo na quinta e sexta, mantendo serviços internos e unidades públicas fechadas nos dois dias.
O comércio também terá horários diferenciados. Em Araçatuba, as lojas do centro abrem nesta quinta das 9h às 15h, retomando o expediente normal na sexta e no sábado. Em Birigui, o comércio fecha totalmente nesta quinta, reabre normalmente na sexta e segue com expediente regular no sábado.
Os horários especiais não se aplicam a shoppings, supermercados e atacarejos, que adotam programações próprias para o feriado prolongado. A orientação é que consumidores consultem os estabelecimentos específicos para evitar contratempos.
