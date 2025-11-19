Durante a Operação Impacto, equipes do policiamento rodoviário de Araçatuba realizaram a abordagem de uma caminhonete MMC/L200 Triton na altura do km 562 da Rodovia Marechal Rondon, em Rubiácea. O veículo era ocupado pelo motorista e um passageiro.

Ao verificarem os dados dos ocupantes, os policiais descobriram que o passageiro tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. Ele, um homem de 36 anos, residente em Lins (SP), também registra antecedentes por desobediência e lesão corporal.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde o suspeito permaneceu detido e à disposição da Justiça.