OPERAÇÃO IMPACTO

Procurado é capturado em ação do TOR na Marechal Rondon

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Polícia Ambiental
Passageiro de uma caminhonete abordada durante a Operação tinha mandado de prisão por furto em Rubiácea
Passageiro de uma caminhonete abordada durante a Operação tinha mandado de prisão por furto em Rubiácea

Durante a Operação Impacto, equipes do policiamento rodoviário de Araçatuba realizaram a abordagem de uma caminhonete MMC/L200 Triton na altura do km 562 da Rodovia Marechal Rondon, em Rubiácea. O veículo era ocupado pelo motorista e um passageiro.

Ao verificarem os dados dos ocupantes, os policiais descobriram que o passageiro tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. Ele, um homem de 36 anos, residente em Lins (SP), também registra antecedentes por desobediência e lesão corporal.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde o suspeito permaneceu detido e à disposição da Justiça.

