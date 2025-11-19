A Polícia Militar Ambiental autuou um morador de Coroados após encontrar diversas espécies silvestres e exóticas mantidas irregularmente em uma chácara do município. A ação ocorreu nesta terça-feira (18) e resultou em multas que somam R$ 21.400,00.
Durante o patrulhamento motivado por uma denúncia, a equipe se deslocou até o endereço informado pelo próprio autuado, que teria adquirido duas araras de um médico veterinário de Birigui. No local indicado, foram encontrados em viveiros quatro papagaios-verdadeiros, além de 37 aves exóticas que exigem comprovação de origem, entre elas 11 agapornis, quatro roselas, nove ring neck, 11 kakarikis e dois cabeça-de-ameixa.
A esposa do veterinário acompanhou os agentes até a propriedade. Já em contato com o profissional, ele declarou que desconhecia a necessidade de autorização para criação das espécies exóticas e afirmou que recebeu as araras com as anilhas separadas, tendo posteriormente revendido as aves. Também relatou ter mantido os papagaios para tratamento, sem permissão ambiental.
Com base nas irregularidades constatadas, foram emitidas três autuações:
- R$ 2.000,00 pela manutenção ilegal dos quatro papagaios;
- R$ 10.000,00 pela venda irregular das araras;
- R$ 9.400,00 pela introdução de 37 aves exóticas sem licença, em desacordo com a Resolução SIMA 95/2022.
Por não haver local imediato para destinação adequada, as aves permanecerão temporariamente sob responsabilidade do autuado até o atendimento ambiental agendado. A ocorrência também será comunicada à Polícia Civil para apuração na esfera penal.
