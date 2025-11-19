A Polícia Militar Ambiental autuou um morador de Coroados após encontrar diversas espécies silvestres e exóticas mantidas irregularmente em uma chácara do município. A ação ocorreu nesta terça-feira (18) e resultou em multas que somam R$ 21.400,00.

Durante o patrulhamento motivado por uma denúncia, a equipe se deslocou até o endereço informado pelo próprio autuado, que teria adquirido duas araras de um médico veterinário de Birigui. No local indicado, foram encontrados em viveiros quatro papagaios-verdadeiros, além de 37 aves exóticas que exigem comprovação de origem, entre elas 11 agapornis, quatro roselas, nove ring neck, 11 kakarikis e dois cabeça-de-ameixa.

A esposa do veterinário acompanhou os agentes até a propriedade. Já em contato com o profissional, ele declarou que desconhecia a necessidade de autorização para criação das espécies exóticas e afirmou que recebeu as araras com as anilhas separadas, tendo posteriormente revendido as aves. Também relatou ter mantido os papagaios para tratamento, sem permissão ambiental.