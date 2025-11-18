O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo encaminhou, nesta terça-feira (18), ao juiz da 25ª Zona Eleitoral, em Birigui, a decisão referente ao Recurso Eleitoral nº 0601114-75.2024.6.26.0025, que envolve os candidatos eleitos Rafael Alves dos Santos e Wilson Marques Leopoldo. O processo apura suspeitas de abuso de poder político e econômico durante a campanha para os cargos de prefeito e vice-prefeito no município de Brejo Alegre.

A comunicação foi enviada oficialmente pelo TRE-SP ao magistrado responsável, atendendo à determinação do relator do caso, o jurista Rogério Cury. O tribunal solicita que sejam adotadas as providências cabíveis após a decisão proferida pelo colegiado.

Segundo os registros processuais, o recurso não tramita em segredo de justiça e conta com ampla representação jurídica por parte dos recorrentes. O Ministério Público Eleitoral atua como recorrido e fiscal da lei.