O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo encaminhou, nesta terça-feira (18), ao juiz da 25ª Zona Eleitoral, em Birigui, a decisão referente ao Recurso Eleitoral nº 0601114-75.2024.6.26.0025, que envolve os candidatos eleitos Rafael Alves dos Santos e Wilson Marques Leopoldo. O processo apura suspeitas de abuso de poder político e econômico durante a campanha para os cargos de prefeito e vice-prefeito no município de Brejo Alegre.
A comunicação foi enviada oficialmente pelo TRE-SP ao magistrado responsável, atendendo à determinação do relator do caso, o jurista Rogério Cury. O tribunal solicita que sejam adotadas as providências cabíveis após a decisão proferida pelo colegiado.
Segundo os registros processuais, o recurso não tramita em segredo de justiça e conta com ampla representação jurídica por parte dos recorrentes. O Ministério Público Eleitoral atua como recorrido e fiscal da lei.
A decisão encaminhada representa mais um avanço no trâmite das ações eleitorais relacionadas ao pleito municipal de 2024, que investigam possíveis irregularidades e favorecimento político durante a campanha. Agora, o caso deve seguir para análise no Tribunal Superior Eleitoral, onde deverá ser concluído, já que o prefeito foi derrotado nas instâncias de Birigui e São Paulo. O comunicado foi enviado por e-mail ao Poder Legislativo da cidade nesta terça-feira.
Nossa reportagem procurou a defesa do prefeito Rafael do Vavá. “A defesa do prefeito pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão no TRE-SP”, afirmou o advogado Giovani Cruz.
Também entramos em contato com o vereador e presidente da Câmara Municipal, Edson Takao Sakuma, que confirmou o recebimento do documento. Ele informou que, neste momento, não irá se manifestar sobre o conteúdo e destacou que o material já foi encaminhado ao setor jurídico da Casa, que deverá analisá-lo nesta quarta-feira e emitir um parecer até a próxima segunda-feira.
Relembre
A Justiça Eleitoral de Birigui determinou a cassação dos diplomas do prefeito de Brejo Alegre, Rafael Alves dos Santos (PSD), e do vice-prefeito, Wilson Marques Leopoldo (MDB), ao concluir que ambos praticaram irregularidades no pleito municipal de 2024. A decisão, proferida na segunda-feira (9), atende a uma ação movida pelo Ministério Público Eleitoral.
Na sentença, o magistrado reconheceu a ocorrência de abuso de poder político e econômico. De acordo com a investigação, os dois teriam participado de um esquema para alistar ou transferir eleitores de outras cidades com o objetivo de ampliar artificialmente sua base de votos em Brejo Alegre. Diante das evidências, o juiz determinou não apenas a cassação dos diplomas, mas também a nulidade dos votos atribuídos à chapa e a inelegibilidade de ambos pelo período de oito anos.
