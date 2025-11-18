Uma produtora rural de 52 anos concedeu, nesta terça-feira (18), uma entrevista exclusiva à nossa reportagem, revelando detalhes inéditos sobre o sofrimento vivido pelo filho, vítima de abuso sexual atribuído a um técnico de futebol em Araçatuba. O acusado, já investigado por abusar de outras seis crianças, teria destruído — segundo a mãe — o sonho do garoto de seguir carreira no esporte.

“Ele acabou com o sonho do meu filho de se tornar jogador de futebol”, desabafou. Desde os abusos, contou ela, o menino não consegue mais confiar em pessoas quando a mãe não está presente. Após conseguir relatar parte do trauma, o garoto teria “tirado um peso da consciência”, mas permaneceu dias abalado e assustado.

A mãe relatou que os primeiros sinais apareceram quando o comportamento do filho mudou de forma brusca. Em casa, ele dizia estar deprimido, evitava conversas e não respondia às perguntas. A suspeita ganhou força quando a psicóloga que o acompanha alertou que o menino “guardava algo” e não se sentia pronto para revelar.