Uma produtora rural de 52 anos concedeu, nesta terça-feira (18), uma entrevista exclusiva à nossa reportagem, revelando detalhes inéditos sobre o sofrimento vivido pelo filho, vítima de abuso sexual atribuído a um técnico de futebol em Araçatuba. O acusado, já investigado por abusar de outras seis crianças, teria destruído — segundo a mãe — o sonho do garoto de seguir carreira no esporte.
“Ele acabou com o sonho do meu filho de se tornar jogador de futebol”, desabafou. Desde os abusos, contou ela, o menino não consegue mais confiar em pessoas quando a mãe não está presente. Após conseguir relatar parte do trauma, o garoto teria “tirado um peso da consciência”, mas permaneceu dias abalado e assustado.
A mãe relatou que os primeiros sinais apareceram quando o comportamento do filho mudou de forma brusca. Em casa, ele dizia estar deprimido, evitava conversas e não respondia às perguntas. A suspeita ganhou força quando a psicóloga que o acompanha alertou que o menino “guardava algo” e não se sentia pronto para revelar.
A partir desse momento, a mãe tentou compreender o que acontecia. O garoto, porém, se esquivava: dizia que ela não entenderia o que passava pela cabeça dele, mas que “conversava com Deus todos os dias”, mesmo sem ser visto rezando.
O drama se agravou quando o menino enviou uma mensagem à irmã afirmando que pensava em tirar a própria vida. No texto, disse estar cansado, que tudo dava errado e que não aguentava mais a situação.
Além do abalo emocional, a mãe contou que o filho passou a arrancar os próprios cabelos e roer as unhas compulsivamente. Embora já fosse ansioso, esses comportamentos “pioraram muito” após os abusos. Atualmente, ele recebe acompanhamento psicológico na APAE, mas segue frequentando normalmente a escola. A mãe rebate de forma firme a alegação do técnico de que o menino “não sabe o que fala” ou estaria inventando: “Ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado”, afirmou, citando, inclusive, observações da psicóloga.
Segundo o relato, o acusado teria ganhado a confiança da criança com promessas e presentes. Chegou a oferecer uma bola e afirmou que o menino teria chances reais de entrar para um grande clube, conquistando reconhecimento. “Ele iludiu meu filho”, resumiu a mãe.
O caso, que já mobiliza a polícia e gera comoção na cidade, segue em investigação. A família aguarda que a Justiça responsabilize o suspeito, que segue preso preventivamente por 30 dias — prazo que pode ser prorrogado por mais 30 dias.
Nossa equipe esteve nesta terça na sede da Delegacia de Defesa da Mulher, onde o caso foi registrado. Desde a prisão do professor, não houve novos registros de vítimas. O técnico permanece em uma cela separada na cadeia pública de Penápolis. Questionamos a Secretaria de Segurança Pública do Estado sobre as condições de custódia e para confirmar se ele permanece isolado, mas, até o momento, não houve resposta.
