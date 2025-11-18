A Operação Cronos, deflagrada nesta terça-feira (18) em Votuporanga e coordenada pela Polícia Militar em conjunto com o Gaeco, avançou com intensidade e terminou com dois suspeitos mortos após confronto com equipes do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).
A ofensiva integra um esforço regional para enfraquecer uma rede criminosa ligada ao tráfico de drogas e associada ao PCC, com ramificações em Rio Preto, Votuporanga e municípios vizinhos.
Segundo informações da PM, os homens — ambos já investigados por tráfico e alvos de mandados de prisão — teriam reagido à abordagem, desencadeando o tiroteio que resultou em suas mortes. As identidades não foram divulgadas.
A operação, articulada pelo Comando de Policiamento do Interior Cinco (CPI-5), mobilizou equipes do Baep e da Força Tática do 16º BPM/I, cumprindo 11 mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão em Rio Preto, Catanduva, Paranapuã, Santa Albertina e Votuporanga. Outros sete mandados foram executados em unidades prisionais.
Entre os materiais apreendidos estão drogas, armas, celulares e documentos considerados relevantes para o avanço das investigações. As buscas ocorreram no CPP de Rio Preto e nas Penitenciárias de Lavínia 1 e 3, Casa Branca e Serra Azul 3.
A Polícia Militar informou que a Operação Cronos permanece ativa e que novas fases poderão ser desencadeadas conforme o aprofundamento das apurações.
