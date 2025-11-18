A Operação Cronos, deflagrada nesta terça-feira (18) em Votuporanga e coordenada pela Polícia Militar em conjunto com o Gaeco, avançou com intensidade e terminou com dois suspeitos mortos após confronto com equipes do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

A ofensiva integra um esforço regional para enfraquecer uma rede criminosa ligada ao tráfico de drogas e associada ao PCC, com ramificações em Rio Preto, Votuporanga e municípios vizinhos.

Segundo informações da PM, os homens — ambos já investigados por tráfico e alvos de mandados de prisão — teriam reagido à abordagem, desencadeando o tiroteio que resultou em suas mortes. As identidades não foram divulgadas.