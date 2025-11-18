A Câmara Municipal de Araçatuba definiu os cinco vereadores que integrarão a CPI da Guarda, criada para investigar possíveis irregularidades no uso da GCM pela gestão do prefeito Lucas Zanatta (PL). A comissão será oficializada no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (17).
Foram indicados Gilberto Batata Mantovani (PSD), Fernando Fabris (PL), Luís Boatto (Solidariedade), João Moreira (PP) e Damião Brito (Rede). Eles definirão internamente três titulares e dois suplentes, e, em seguida, presidente, relator e terceiro membro.
Foco da CPI
A investigação irá apurar:
- o suposto uso da GCM para proteção pessoal do prefeito e familiares;
- possíveis irregularidades no pagamento de gratificações a agentes da corporação.
A proposta foi apresentada pela presidente da Casa, Edna Flor (Podemos), com apoio de Luís Boatto, Batata Mantovani, João Moreira e Carlinhos do Terceiro (Republicanos). A Procuradoria Legislativa confirmou a legalidade.
A CPI terá 90 dias, prorrogáveis por mais 90, para coletar documentos, realizar oitivas e concluir o relatório. Se houver indícios de irregularidades, os vereadores poderão propor Comissão Processante, que pode resultar em cassação — com necessidade de dois terços dos votos.
Outras apurações
Paralelamente, a Câmara conduz outra CPI sobre contratos com Organizações Sociais na saúde, com foco na OSS Mahatma Gandhi, investigada pelo Ministério Público por suspeita de desvio bilionário. A composição ainda não foi definida.
Repercussão
O vereador João Moreira (PP) afirmou que a CPI atende à demanda por transparência: “A CPI não significa pré-julgamento. É para esclarecer. Quando um munícipe questiona o uso de guardas na segurança do prefeito, é nosso dever fiscalizar.”
Damião Brito (Rede) destacou divergências jurídicas entre Legislativo e Executivo: “A Câmara entende que esse uso não é permitido; o Executivo interpreta a lei federal de outra forma. A CPI precisa esclarecer se há responsabilidade do prefeito.”
Fernando Fabris (PL), representante do prefeito no Legislativo, declarou: “Tudo que vier para fiscalização será feito com coerência. Fazer parte da comissão é natural. Espero que possamos elucidar a situação e focar na cidade, que tem muitas demandas.”
Os demais indicados não responderam até o fechamento da edição.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.