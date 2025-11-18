Foram indicados Gilberto Batata Mantovani (PSD), Fernando Fabris (PL), Luís Boatto (Solidariedade), João Moreira (PP) e Damião Brito (Rede). Eles definirão internamente três titulares e dois suplentes, e, em seguida, presidente, relator e terceiro membro.

A Câmara Municipal de Araçatuba definiu os cinco vereadores que integrarão a CPI da Guarda, criada para investigar possíveis irregularidades no uso da GCM pela gestão do prefeito Lucas Zanatta (PL). A comissão será oficializada no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (17).

A proposta foi apresentada pela presidente da Casa, Edna Flor (Podemos), com apoio de Luís Boatto, Batata Mantovani, João Moreira e Carlinhos do Terceiro (Republicanos). A Procuradoria Legislativa confirmou a legalidade.

A CPI terá 90 dias, prorrogáveis por mais 90, para coletar documentos, realizar oitivas e concluir o relatório. Se houver indícios de irregularidades, os vereadores poderão propor Comissão Processante, que pode resultar em cassação — com necessidade de dois terços dos votos.

Outras apurações

Paralelamente, a Câmara conduz outra CPI sobre contratos com Organizações Sociais na saúde, com foco na OSS Mahatma Gandhi, investigada pelo Ministério Público por suspeita de desvio bilionário. A composição ainda não foi definida.

Repercussão