18 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
POLÍTICA

CPI da Guarda: Câmara escolhe cinco vereadores para investigação

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Vereadores durante sessão na Câmara Municipal de Araçatuba
Vereadores durante sessão na Câmara Municipal de Araçatuba

A Câmara Municipal de Araçatuba definiu os cinco vereadores que integrarão a CPI da Guarda, criada para investigar possíveis irregularidades no uso da GCM pela gestão do prefeito Lucas Zanatta (PL). A comissão será oficializada no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (17).

Foram indicados Gilberto Batata Mantovani (PSD), Fernando Fabris (PL), Luís Boatto (Solidariedade), João Moreira (PP) e Damião Brito (Rede). Eles definirão internamente três titulares e dois suplentes, e, em seguida, presidente, relator e terceiro membro.

Foco da CPI

A investigação irá apurar:

  • o suposto uso da GCM para proteção pessoal do prefeito e familiares;
  • possíveis irregularidades no pagamento de gratificações a agentes da corporação.

A proposta foi apresentada pela presidente da Casa, Edna Flor (Podemos), com apoio de Luís Boatto, Batata Mantovani, João Moreira e Carlinhos do Terceiro (Republicanos). A Procuradoria Legislativa confirmou a legalidade.

A CPI terá 90 dias, prorrogáveis por mais 90, para coletar documentos, realizar oitivas e concluir o relatório. Se houver indícios de irregularidades, os vereadores poderão propor Comissão Processante, que pode resultar em cassação — com necessidade de dois terços dos votos.

Outras apurações

Paralelamente, a Câmara conduz outra CPI sobre contratos com Organizações Sociais na saúde, com foco na OSS Mahatma Gandhi, investigada pelo Ministério Público por suspeita de desvio bilionário. A composição ainda não foi definida.

Repercussão

O vereador João Moreira (PP) afirmou que a CPI atende à demanda por transparência: “A CPI não significa pré-julgamento. É para esclarecer. Quando um munícipe questiona o uso de guardas na segurança do prefeito, é nosso dever fiscalizar.”

Damião Brito (Rede) destacou divergências jurídicas entre Legislativo e Executivo: “A Câmara entende que esse uso não é permitido; o Executivo interpreta a lei federal de outra forma. A CPI precisa esclarecer se há responsabilidade do prefeito.”

Fernando Fabris (PL), representante do prefeito no Legislativo, declarou: “Tudo que vier para fiscalização será feito com coerência. Fazer parte da comissão é natural. Espero que possamos elucidar a situação e focar na cidade, que tem muitas demandas.”

Os demais indicados não responderam até o fechamento da edição.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários