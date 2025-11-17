17 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FOGO

Mulher fica em estado grave após incêndio em casa em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Imagem da casa após o incêndio que deixou a moradora em estado grave: sala e cozinha foram os cômodos mais danificados pelas chamas
Imagem da casa após o incêndio que deixou a moradora em estado grave: sala e cozinha foram os cômodos mais danificados pelas chamas

Uma mulher de 26 anos, identificada pelas iniciais C.F.S., está em estado grave após um incêndio atingir sua residência na Rua Dário Bernardi, no bairro Jandaia II, em Birigui, na tarde de domingo (16). A reportagem apurou que ela aguardava transferência para um leito de UTI, intubada e com grave comprometimento pulmonar devido à intensa inalação de fumaça.

Segundo informações registradas pela Polícia Militar, o fogo já estava controlado quando a viatura chegou. A vítima relatou aos policiais que havia tomado medicação e adormecido, sendo acordada pela fumaça que rapidamente tomou os cômodos da casa. A residência, composta por quatro ambientes, teve sala e cozinha bastante danificadas.

O boletim também descreve a ação rápida de dois vizinhos, F.C.S., 59 anos, e B.C.S., 30 anos, que perceberam a fumaça e arrombaram o portão a golpes de martelo para tentar salvar a jovem. Eles relataram que encontraram C.F.S. desmaiando na porta da sala, no momento em que tentava escapar.

A irmã da vítima informou à Polícia Civil que C.F.S. vinha enfrentando episódios depressivos e fazia uso de medicamentos controlados, como Alprazolam. O filho da mulher, de 7 anos, não estava na residência no momento do incêndio.

Peritos do Instituto de Criminalística realizaram exames no imóvel. A causa do incêndio ainda não foi identificada e segue sob investigação, com apoio de diligências complementares.

A reportagem continua acompanhando o caso e trará novas informações sobre o estado de saúde da vítima e o avanço das apurações assim que houver atualizações.


.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários