Uma mulher de 26 anos, identificada pelas iniciais C.F.S., está em estado grave após um incêndio atingir sua residência na Rua Dário Bernardi, no bairro Jandaia II, em Birigui, na tarde de domingo (16). A reportagem apurou que ela aguardava transferência para um leito de UTI, intubada e com grave comprometimento pulmonar devido à intensa inalação de fumaça.

Segundo informações registradas pela Polícia Militar, o fogo já estava controlado quando a viatura chegou. A vítima relatou aos policiais que havia tomado medicação e adormecido, sendo acordada pela fumaça que rapidamente tomou os cômodos da casa. A residência, composta por quatro ambientes, teve sala e cozinha bastante danificadas.

O boletim também descreve a ação rápida de dois vizinhos, F.C.S., 59 anos, e B.C.S., 30 anos, que perceberam a fumaça e arrombaram o portão a golpes de martelo para tentar salvar a jovem. Eles relataram que encontraram C.F.S. desmaiando na porta da sala, no momento em que tentava escapar.