A Polícia Militar recuperou, na tarde deste domingo (16), uma motocicleta que havia sido furtada e prendeu uma mulher suspeita de receptação na Rua Paulo Afonso, em Andradina. A ocorrência contou com apoio de equipes da ROCAM e de outras viaturas do 28º BPM/I.

Os policiais realizavam patrulhamento quando identificaram a moto com registro de furto do dia anterior, que era conduzida por um casal. Ao receber ordem de parada, o homem acelerou e tentou fugir, entrando rapidamente em uma residência. A mulher permaneceu no local, enquanto o suspeito, já conhecido pelos policiais, conseguiu escapar pulando os muros das casas vizinhas.

Imagens registradas no momento do furto ajudaram a confirmar que o fugitivo era o autor do crime. A motocicleta foi apreendida e a mulher levada à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão registrou a ocorrência como receptação.