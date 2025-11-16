16 de novembro de 2025
ANDRADINA

Polícia recupera moto furtada e detém mulher por receptação

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Veículo com queixa de furto foi localizado pela ROCAM
Veículo com queixa de furto foi localizado pela ROCAM

A Polícia Militar recuperou, na tarde deste domingo (16), uma motocicleta que havia sido furtada e prendeu uma mulher suspeita de receptação na Rua Paulo Afonso, em Andradina. A ocorrência contou com apoio de equipes da ROCAM e de outras viaturas do 28º BPM/I.

Os policiais realizavam patrulhamento quando identificaram a moto com registro de furto do dia anterior, que era conduzida por um casal. Ao receber ordem de parada, o homem acelerou e tentou fugir, entrando rapidamente em uma residência. A mulher permaneceu no local, enquanto o suspeito, já conhecido pelos policiais, conseguiu escapar pulando os muros das casas vizinhas.

Imagens registradas no momento do furto ajudaram a confirmar que o fugitivo era o autor do crime. A motocicleta foi apreendida e a mulher levada à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão registrou a ocorrência como receptação.

