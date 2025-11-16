Uma ação do Baep nesse sábado (15) resultou na apreensão de uma arma de fogo e diversas porções de droga no bairro Lago Azul, em Araçatuba. A equipe recebeu uma denúncia anônima indicando que um morador estaria vendendo entorpecentes e escondendo uma arma dentro da residência.

Ao chegarem no endereço informado, os policiais perceberam que o homem correu para os fundos do imóvel, ao notar a presença da viatura. Durante a tentativa de fuga, ele lançou para a casa vizinha um objeto que aparentava ser uma arma e um frasco. A mãe do suspeito autorizou a entrada da equipe, que conseguiu detê-lo enquanto ele tentava escalar o muro.

Questionado, o indivíduo confessou ter arremessado os objetos para a residência ao lado. Na busca, os militares localizaram um revólver calibre 22 carregado com sete munições intactas, além de 43 microtubos de cocaína. Também foram apreendidos R$ 484 em dinheiro, encontrados sobre a mesa da sala.