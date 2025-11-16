O blog brasileiro Pedalar e Viajar, idealizado pela cicloviajante araçatubense Vera Marques, conquistou reconhecimento internacional ao integrar duas listas globais do Feedspot, uma das maiores plataformas de curadoria de conteúdo do mundo. O site (https://www.pedalareviajar.com.br) alcançou a 20ª posição entre os Top 100 Cycling RSS Feeds e ficou em 62º lugar no ranking 100 Best Cycling Blogs and Websites in 2025, figurando ao lado de importantes publicações internacionais de cicloturismo e aventura.
Segundo a plataforma, critérios como relevância do conteúdo, autoridade do domínio, presença digital e frequência das publicações foram determinantes para a classificação. O resultado reforça a força de um projeto construído em cima de experiências reais: Vera já percorreu 31 países, 5 continentes e mais de 42 rotas de cicloviagem, trajetórias que alimentam o blog desde sua criação.
Vera celebra o reconhecimento e destaca que o propósito vai além das viagens. “Receber esse reconhecimento internacional é uma alegria imensa. O blog nasceu para compartilhar histórias e incentivar outras pessoas a descobrirem o mundo sobre duas rodas. Ver esse trabalho alcançar leitores fora do Brasil reforça o quanto a bicicleta abre caminhos, na vida e na comunicação”, afirmou.
Com linguagem acessível, fotografias autorais e relatos profundos, o Pedalar e Viajar reúne guias de rotas, dicas de viagem, entrevistas, informações práticas e reflexões sobre viajar sozinha, sempre com foco na experiência genuína de quem vive a estrada.
A seguir, confira a entrevista que Vera concedeu à Folha da Região, falando sobre a conquista, o processo criativo e as histórias que mais marcaram sua trajetória.
'Foi uma grande surpresa e uma alegria profunda'
Como foi para a senhora receber esse prêmio?
Foi uma grande surpresa e uma alegria profunda. O sentimento que predominou foi gratidão — por cada viagem vivida e por cada leitor que acompanha o Pedalar e Viajar. Ver o blog reconhecido internacionalmente reforça o valor das histórias que compartilho e o alcance que a bicicleta tem para conectar pessoas.
Como funciona o processo de criação do conteúdo do blog?
O conteúdo nasce principalmente das minhas experiências de viagem. Durante as rotas, faço anotações, fotografo e registro impressões do dia a dia. Ao voltar para casa, complemento com pesquisas, revisão de mapas e organização das informações. Não sigo uma rotina rígida, mas mantenho um cuidado constante em equilibrar dados técnicos, emoção e reflexão - porque acredito que cada texto precisa transmitir não apenas a rota, mas também a essência da jornada.
Alguma experiência marcante?
Sim. Recebo relatos que me emocionam profundamente. Muitos leitores contam que, inspirados pelas minhas histórias, aderiram à bicicleta para viajar, fazendo sua primeira cicloviagem. Uma mensagem que me marcou foi a de uma senhora que decidiu voltar a pedalar depois de anos e escreveu: ‘Você me lembrou que ainda posso ir longe'.
Histórias como essa dão sentido ao projeto e mostram que o blog vai além de compartilhar rotas — ele inspira pessoas a se reinventarem, acreditarem na própria capacidade e descobrirem o mundo sobre duas rodas.
Sobre a autora
Aos 67 anos, Vera Marques é cicloviajante, fotógrafa, escritora e palestrante. Com mais de quatro décadas dedicadas à área da saúde, transformou a aposentadoria em liberdade para desbravar o mundo pedalando. Hoje, é referência no cicloturismo brasileiro e autora dos livros Viajando de Bicicleta pelo Brasil e Viajando de Bicicleta Mundo Afora.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.