O blog brasileiro Pedalar e Viajar, idealizado pela cicloviajante araçatubense Vera Marques, conquistou reconhecimento internacional ao integrar duas listas globais do Feedspot, uma das maiores plataformas de curadoria de conteúdo do mundo. O site (https://www.pedalareviajar.com.br) alcançou a 20ª posição entre os Top 100 Cycling RSS Feeds e ficou em 62º lugar no ranking 100 Best Cycling Blogs and Websites in 2025, figurando ao lado de importantes publicações internacionais de cicloturismo e aventura.

Segundo a plataforma, critérios como relevância do conteúdo, autoridade do domínio, presença digital e frequência das publicações foram determinantes para a classificação. O resultado reforça a força de um projeto construído em cima de experiências reais: Vera já percorreu 31 países, 5 continentes e mais de 42 rotas de cicloviagem, trajetórias que alimentam o blog desde sua criação.

Vera celebra o reconhecimento e destaca que o propósito vai além das viagens. “Receber esse reconhecimento internacional é uma alegria imensa. O blog nasceu para compartilhar histórias e incentivar outras pessoas a descobrirem o mundo sobre duas rodas. Ver esse trabalho alcançar leitores fora do Brasil reforça o quanto a bicicleta abre caminhos, na vida e na comunicação”, afirmou.