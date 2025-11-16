Araçatuba registrou 971 acidentes com escorpiões entre janeiro e novembro de 2025, segundo levantamento consolidado mês a mês pelo município divulgados nessa sexta-feira (14). Os dados mostram que a cidade se aproxima rapidamente da marca de mil casos anuais, número semelhante ao do ano passado, quando foram contabilizadas 1.025 ocorrências de picadas de escorpião ao longo de 2024.

O levantamento mensal revela oscilações ao longo do ano, com meses de maior incidência, como setembro, que concentrou 118 casos. Já em novembro houve uma queda, com 43 registros, número inferior aos 133 casos anotados no mesmo período de 2024. Apesar da redução pontual, o acumulado de 2025 segue elevado e próximo do total anual do ano anterior.

A variação nos números, segundo especialistas, costuma estar relacionada ao clima quente, ao aumento de entulho nas ruas, à presença de insetos que servem de alimento para os escorpiões e às condições estruturais de imóveis urbanos. Esses fatores fazem com que o aracnídeo busque ambientes com sombra, frestas e locais úmidos, o que aumenta a chance de acidentes.