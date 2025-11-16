A Justiça de Penápolis determinou essa semana a suspensão imediata de qualquer iniciativa de parcelamento do solo em uma área localizada na Fazenda Moreiras, classificada como Zona de Proteção Ambiental. A medida foi concedida em liminar após ação movida pelo Ministério Público de São Paulo, por meio da promotora Renata França Cevidanes.

A decisão proíbe a emissão de licenças, autorizações ou qualquer documento que viabilize o loteamento, além de exigir a instalação de placas informando a restrição e a averbação da ação no registro do imóvel. Também ficou suspensa a cobrança de eventuais compradores de lotes que poderiam ser comercializados irregularmente.

Segundo o MP, a ação foi necessária após a Câmara Municipal aprovar a Lei nº 3.227/2025, que permitia o parcelamento da área protegida pelo Plano Diretor. O órgão afirma que o município utilizou uma lei de efeitos concretos para beneficiar empreendedores imobiliários, contrariando a legislação municipal vigente desde outubro de 2024.