No fim da manhã de sexta-feira (14), policiais militares surpreenderam dois homens retirando combustível de um caminhão estacionado no Jardim Brasília, em Penápolis. Parte do produto já havia sido transferida para galões, onde seria comercializada por um valor inferior ao praticado no mercado.

Ao serem abordados, os suspeitos admitiram o esquema de retirada e venda ilegal do combustível. A dupla foi conduzida à Delegacia, onde a autoridade policial confirmou as acusações de furto qualificado e receptação dolosa. Ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.