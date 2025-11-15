15 de novembro de 2025
JARDIM BRASÍLIA

Dupla é presa em Penápolis ao furtar combustível de caminhão

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
CPI 10
Polícia flagrou dois homens retirando diesel para revenda ilegal no Jardim Brasília
Polícia flagrou dois homens retirando diesel para revenda ilegal no Jardim Brasília

No fim da manhã de sexta-feira (14), policiais militares surpreenderam dois homens retirando combustível de um caminhão estacionado no Jardim Brasília, em Penápolis. Parte do produto já havia sido transferida para galões, onde seria comercializada por um valor inferior ao praticado no mercado.

Ao serem abordados, os suspeitos admitiram o esquema de retirada e venda ilegal do combustível. A dupla foi conduzida à Delegacia, onde a autoridade policial confirmou as acusações de furto qualificado e receptação dolosa. Ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.

