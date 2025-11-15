15 de novembro de 2025
AÇÃO DA FORÇA TÁTICA

Polícia encontra grande arsenal de drogas em casa de Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
CPI 10
Suspeito foi detido no Parque das Nações com mais de 6 kg de entorpecentes, dinheiro e materiais usados no tráfico
Uma ação da Força Tática resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na noite de sexta-feira (14), em uma residência situada na Rua Severo Xavier Soares, no Parque das Nações, em Birigui. Os policiais foram ao local após receberem uma denúncia de atividade relacionada ao tráfico.

Durante a abordagem, os militares localizaram mais de 5 kg de maconha, aproximadamente 1 kg de skank, além de dinheiro, uma balança de precisão e milhares de eppendorfs vazios, comumente usados para embalar porções de drogas.

O homem encontrado na casa foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde o flagrante por tráfico de drogas foi confirmado pela autoridade de plantão. Ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

