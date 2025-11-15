Uma ação da Força Tática resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na noite de sexta-feira (14), em uma residência situada na Rua Severo Xavier Soares, no Parque das Nações, em Birigui. Os policiais foram ao local após receberem uma denúncia de atividade relacionada ao tráfico.

Durante a abordagem, os militares localizaram mais de 5 kg de maconha, aproximadamente 1 kg de skank, além de dinheiro, uma balança de precisão e milhares de eppendorfs vazios, comumente usados para embalar porções de drogas.

O homem encontrado na casa foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde o flagrante por tráfico de drogas foi confirmado pela autoridade de plantão. Ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.